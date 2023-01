Fagundes diz que Regina Duarte e Cássia Kis ‘dão opinião criminosa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Par de Regina Duarte e Cássia Kis em Por Amor (1997), Antônio Fagundes também contracenou com a primeira em Vale Tudo (1988) e com a segunda em Porto dos milagres (2001). Em cartaz no Rio com o espetáculo Baixa terapia, Fagundes falou à coluna sobre os atos terroristas recentes em Brasília e como vê o apoio das colegas de profissão a essa barbárie.

Como assistiu às cenas de destruição de obras de arte por terroristas em Brasília? Quem não viu aquilo com horror não merece ser ouvido. Usou-se a democracia para destruir a democracia. Quando as palavras não significam a mesma coisa para todos, o diálogo fica impossível. Apesar do esforço contrário de algumas pessoas, há palavras que continuam com o mesmo significado. Democracia, saúde, meio ambiente, direitos humanos, segurança. Assim como aquela outra, “pontualmente” (entenda a polêmica sobre pontualidade no teatro AQUI).

Como explicar essa barbárie? Olha, dizimaram até o ministério da Cultura. Através da cultura que você aprende essas coisas. Educação é propagação de cultura. Não foi à toa que o ministério foi dizimando nesses quatro últimos anos, foi um projeto de governo. A obra de arte não tem o menor sentido para aquelas pessoas. São só relógios, telas, esculturas, a arte não faz parte da vida delas.

Como recebe a opinião de atores que ainda apoiam o governo anterior – Regina Duarte e Cássia Kis, por exemplo, que já contracenaram com você? É parte do jogo democrático cada um ter sua opinião, mas tem que ser penalizado por isso se a opinião for criminosa. Não estamos falando de liberdade de expressão, estamos falando de golpe de Estado. Não é só opinião política, mas incitação à violência. Toda pessoa, artista ou não, que emite opinião criminosa tem que arcar com isso.

Te assusta ler esses posicionamentos da Regina e da Cássia? Olha… Elas apoiarem, fazerem campanha, votarem naquele governo… É um direito delas. O que não pode fazer é, com direito que a democracia dá a elas, querer destruir a própria democracia.