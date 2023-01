Miguel Falabella fala sobre ‘lado desumano’ de Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Miguel Falabella abriu o jogo sobre o que pensa de Cássia Kis. Em entrevista à rádio portuguesa RFM, o ator recordou experiências passadas com a colega e criticou a postura política dela. Falabella confessou que tinha certo arrependimento e memórias ruins após trabalhar com Cássia. “O que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou… Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano”, disse ele, sobre o fato dela destratar as pessoas nos bastidores.

O ator contou que chegou a dar um conselho para a atriz no ar atualmente em Travessia. “Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que nós fizemos junto. E eu até na época falei: ‘não é assim que se trata as pessoas’. Mas não tinha muito tempo pra isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é”, declarou.