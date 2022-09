AO VIVO: Acompanhe o debate VEJA com candidatos a presidente

A oito dias do primeiro turno da eleição presidencial, VEJA, SBT, Estadão/Eldorado, NovaBrasil FM e CNN Brasil realizam neste sábado, 24, o penúltimo debate da corrida ao Palácio do Planalto no primeiro turno. O encontro entre os candidatos será transmitido dos estúdios do SBT, a partir das 18h15, com as presenças confirmadas de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). Líder das pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado, mas optou por não participar. O púlpito reservado a ele ficará vazio durante o debate e será exibido durante a transmissão.

O debate terá quatro blocos e contará com a mediação do jornalista Carlos Nascimento, com transmissão no canal de VEJA no YouTube, além de cobertura especial no site e nas redes sociais.

Acompanhe abaixo o minuto a minuto do debate VEJA:

18h39 – Padre Kelmon questiona Ciro Gomes sobre sua posição sobre o aborto e se ele poderia assinar um compromisso. O candidato do PDT aproveita a pergunta para lembrar algumas de suas principais propostas, como combate à informalidade e ao endividamento, renda mínima de cidadania, a “lei antiganância” e uma “revolução na educação”. Em seguida, diz que o presidente tem pouco poder sobre a questão do aborto e avalia que a legislação atual sobre o assunto é o bastante”. “Aborto é uma tragédia”, afirmou Ciro, lembrando ser cristão. O candidato do PTB afirma na réplica que “aborto é assassinato” e cobra “posicionamento firme” neste ponto. Na tréplica, Ciro lembra que o STF reconhece a possibilidade de aborto em casos específicos.

18h35 – Soraya Thronicke perguntou a Felipe D´Avila sobre os gastos do governo. O candidato do Novo disse que o dinheiro público é usado para atender às corporações e a quem tem lobby no Congresso. Disse que o Brasil não tem noção de suas prioridades.

18h33 – O ministro Augusto Heleno, que acompanhada o debate de olho no celular, levanta a cabeça pela primeira vez diante da menção de Soraya Thronicke à compra de viagra pelo governo Bolsonaro.

18h30 – Ciro Gomes questionou a senadora Soraya Thronicke, ex-aliada de Bolsonaro, sobre a corrupção nos governos dele e de Lula. A candidata do União Brasil comparou o debate a uma entrevista de emprego para criticar a ausência de Lula. “É uma covardia”, afirmou. Soraya disse não se arrepender de ter apoiado Bolsonaro porque naquele momento “era necessário tirar o PT do poder”, mas avalia que o presidente “traiu a nação brasileira”. O pedetista acusou Lula de agir com “salto alto” porque não teria como “explicar as promessas e nem as denúncias de corrupção”. O ex-ministro disse que Jair Bolsoanro teve “oportunidade de ouro” ao ser eleito no rastro de uma crise econômica e de um grande escândalo de corrupção, mas “rendeu-se à corrupção”. Bolsonaro pediu direito de resposta.

18h20 – Na sua primeira pergunta, Bolsonaro escolheu o padre Kelmon da Silva (PTB) e trouxe ao debate a questão da perseguição religiosa na Nicarágua, país que é administrado por um aliado de Lula, o presidente Daniel Ortega. Bolsonaro citou a prisão de padres e o fechamento de igrejas. Kelmon respondeu dizendo que o Brasil é “uma nação cristã”. “Por que o Brasil corre esse risco? Por que o ditador da Nicarágua é amigo do grupo do Foro de São Paulo. Precisamos ficar muito atentos porque (a esquerda brasileira) faz parte desse mesmo clube e tem as mesmas pautas”. Na tréplica, Bolsonaro disse que “nós, cristãos, precisamos nos unir”.

18h18 – Na primeira pergunta, Simone Tebet acusou o presidente Jair Bolsonaro de cortar dinheiro de merenda escolar e creches e não dar prioridade à Educação, além de atacar mulheres. Bolsonaro respondeu que o orçamento é feito “a quatro mãos” por Executivo e Legislativo. Ele negou atacar as mulheres e já criticou logo de cara a ausência de Lula: “Eu falo alguns palavrões sim, mas não sou ladrão”. Na réplica, Simone lembrou ter sido alvo de violência política de aliados do presidente e voltou a dizer que ele tirou dinheiro da merenda escolar para destinar recursos ao orçamento secreto e “comprar apoio no Congresso”. Bolsonaro reafirmou que o orçamento tem participação do Congresso e disse que a senadora e sua vice usaram dinheiro do “orçamento secreto”.

18h15 – Começa o debate do pool VEJA, SBT, Estadão/Eldorado, NovaBrasil FM e CNN Brasil

18h10 – VEJA Gente: O corre corre provocado por Ciro Gomes a minutos do debate VEJA

18h08 – Os candidatos começam a se posicionar no estúdio do SBT. Debate começa em instantes.

17h45 – Bolsonaro ataca Lula e imprensa

Ao falar a jornalistas em sua chegada para o debate, o presidente Jair Bolsonaro chamou Lula de “ex-presidiário”, disse que não compareceu aos debates em 2018 por questões médicas e voltou a dizer que o petista protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Ele voltou a atacar a imprensa, sobretudo a reportagem do portal UOL que cita imóveis comprados pela família Bolsonaro em dinheiro vivo. O candidato do PL ainda exaltou ainda os números econômicos, lembrando a deflação registrada nos últimos meses e a redução do preço dos combustíveis.

17h44 – D’Ávila critica radicalismo e polarização

O candidato do Novo, Luiz Felipe D’Ávila, criticou o que chamou de “eleição de acusações e sem proposta” e falou que o radicalismo político empobreceu o debate. Ele disse esperar conseguir mostrar propostas durante o debate e criticou a polarização entre Lula e Bolsonaro.

17h43 – Simone critica voto útil

Candidata do MDB, Simone Tebet chegou para o debate fazendo um discurso contra o voto útil defendido pela campanha do PT e disse que Lula quer um cheque em branco da população. Ela disse que entrou na eleição desconhecida, que está otimista e vai aceitar o resultado da votação.

17h42 – Soraya exalta vice

Ao chegar ao debate, a candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, exaltou o vice, Marcos Cintra, que tava ao lado dela e disse que para cuidar das pessoas, tem que cuidar das contas — exaltando o projeto de Cintra do imposto único.

17h41 – Ciro é o primeiro a chegar

O candidato do PDT, Ciro Gomes, foi o primeiro a chegar aos estúdios do SBT. O pedetista disse que lamenta a ausência de Lula e acusou o petista de estar no salto alto. Ciro afirmou ainda que Lula não tem como responder a acusações de outros candidatos em relação a escândalos de corrupção.

Continua após a publicidade

17h40 – Bastidores: O que os candidatos comem e bebem antes do debate VEJA

17h30 – VEJA Gente: O inusitado pedido de Jair Bolsonaro para seu camarim no debate VEJA

A todos os candidatos foram disponibilizados sucos de laranja e uva, além de café. Mas o presidente pediu algo além…

17h15 – Ministros de Bolsonaro acompanharão debate no estúdio

O presidente Jair Bolsonaro será acompanhado no debate deste sábado por alguns de seus aliados mais próximos. Acompanharão o encontro de dentro do estúdio do SBT os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e das Comunicações, Fábio Faria, que é genro do dono do SBT, Silvio Santos, além do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten e o marqueteiro Sérgio Lima. No lounge estarão bolsonaristas próximos aos filhos de Bolsonaro, como os assessores presidenciais José Vicente Santini e Tercio Arnaud Thomaz, integrante do chamado “gabinete do ódio” amigo de Carlos Bolsonaro.

Nos bastidores do #debatepresidente #debateveja, a produção está avisando às campanhas que fiquem atentas ao horário de entrada no estúdio. No debate da semana passada, alguns demoraram pra entrar no estúdio porque se estenderam nas orações de última hora. — Clarissa Oliveira (@claoliveira) September 24, 2022

17h05 – Clarissa Oliveira: A munição que Bolsonaro planeja usar contra Lula no debate deste sábado

17h04 – Matheus Leitão: A bola fora de Lula e a grande chance de Bolsonaro

17h00 – Com Lula no alvo, debate VEJA será decisivo para a disputa presidencial

Ausência do petista deverá ser amplamente explorada – e criticada – pelos demais candidatos, principalmente o seu maior perseguidor na corrida presidencial, Jair Bolsonaro.

17h00 – Púlpito vazio e Bolsonaro ao lado de Ciro: as regras do debate

O debate terá quatro blocos. Nos blocos 1 e 3, os candidatos farão perguntas entre si. Seis jornalistas, representando cada um dos veículos patrocinadores do debate farão perguntas aos candidatos nos blocos 2 e 4. No último bloco, também haverá 45 segundos para cada candidato fazer as suas considerações finais. O debate está previsto para terminar às 20h30.

17h00 – Acompanhe o ‘esquenta’ do debate em VEJA

Transmissão a partir das 17h45 será apresentada por Ricardo Ferraz e contará com participação e análises dos colunistas Clarissa Oliveira, Robson Bonin, Matheus Leitão e Victor Irajá. Acompanhe neste link.

17h00 – ‘Os Três Poderes’ terá edição especial após o debate

A live semanal de VEJA Os Três Poderes terá edição especial logo após o debate de presidenciáveis deste sábado. Exibido ao vivo no site de VEJA e no YouTube, o programa terá apresentação de Ricardo Ferraz e participação dos colunistas Robson Bonin, de Radar, Clarissa Oliveira e Matheus Leitão. Em pauta, os temas mais comentados no embate da noite e as expectativas para a reta final da corrida eleitoral.

A live Os Três Poderes terá edição especial com @claoliveira, @robsonboninjor e @Mleitaonetto logo após o debate presidencial deste sábado, 24. Os colunistas vão analisar os temas mais importantes e as expectativas para a reta final da eleição. Não perca! https://t.co/roAPenAaKC pic.twitter.com/rRBdHDb5rj — VEJA (@VEJA) September 24, 2022

17h00 – Leia a reportagem de capa de VEJA da semana: As estratégias de Lula para tentar vencer a eleição no primeiro turno

Petista quer ampliar arco de alianças, fazer críticas contundentes ao presidente e ter apoio em peso de artistas e de parte da sociedade. Não será fácil