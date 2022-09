‘Os Três Poderes’ terá edição especial ao vivo no debate VEJA de sábado

A live semanal de VEJA Os Três Poderes terá edição especial logo após o debate de presidenciáveis deste sábado, 24. VEJA integra, com SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, o maior pool de veículos da disputa eleitoral deste ano.

Exibido ao vivo no site de VEJA e no YouTube, o programa terá apresentação de Ricardo Ferraz e participação dos colunistas Robson Bonin, de Radar, Clarissa Oliveira e Matheus Leitão. Em pauta, os temas mais comentados no embate da noite e as expectativas para a reta final da corrida eleitoral.

O debate terá destaque durante todo o sábado no site de VEJA, com reportagens, análises de colunistas e, a partir das 18h, uma cobertura em vídeo com comentários antes, durante (nos intervalos) e depois do encontro dos candidatos. No site, um liveblogging vai agregar atualizações minuto a minuto e, nas redes, será exibida uma seleção em tempo real de trechos marcantes do confronto, que promete ser decisivo para as campanhas.

VEJA uniu-se a SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado em uma parceria inédita para a realização de debates nas eleições de 2022. Juntos, esses veículos deram origem ao maior pool de veículos de comunicação da disputa deste ano. Assim, os confrontos entre candidatos serão levados a todas as mídias: TV aberta e por assinatura, rádio, revista, jornal, agência de notícias, internet e redes sociais. Um alcance inédito para as campanhas e uma versatilidade única para o eleitor.

DEBATES PRESIDENCIAIS

VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1o turno – 24 de setembro, às 18h15

2o turno – 22 de outubro, às 18h15

DEBATE GOVERNO DE SÃO PAULO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

2o turno – 15 de outubro, às 18h30

DEBATE GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil

2o turno – 15 de outubro, às 18h30