Púlpito vazio e Bolsonaro ao lado de Ciro: as regras do debate VEJA

O debate VEJA irá reunir neste sábado, a partir das 18h15, ao menos seis candidatos à Presidência da República, a oito dias da votação, e deverá ser decisivo para o desfecho do primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto.

Foram convidados para o encontro todos os presidenciáveis que tenham ao menos cinco deputados federais eleitos, como prevê a legislação eleitoral: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-governador Ciro Gomes (PDT), as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), o cientista político Luiz Felipe d´Avila (Novo) e o sacerdote Kelmon Luis da Silva (PTB).

O ex-presidente Lula está inclinado a não participar. Se isso de fato ocorrer, o púlpito reservado a ele ficará vazio durante o debate e será exibido durante a transmissão.

O debate terá quatro blocos e contará com a mediação do jornalista Carlos Nascimento. Seis jornalistas, representando cada um dos veículos patrocinadores do debate — SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado e VEJA — farão perguntas aos candidatos nos blocos 2 e 4. O candidato que perguntar terá direito a réplica; o que responder poderá fazer a tréplica. Cada presidenciável perguntará e será chamado a responder apenas uma vez.

Nos blocos 1 e 3, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro, os questionamentos serão feitos na ordem sorteada: Tebet, Bolsonaro, Lula (caso decida participar), Ciro, Soraya, Kelmon e D’Avila. O candidato que perguntar terá direito a réplica; o que responder poderá fazer a tréplica. No terceiro bloco, o esquema será o mesmo, mas com ordem invertida.

No último bloco, também haverá 45 segundos para cada candidato fazer as suas considerações finais. O debate está previsto para terminar às 20h30.

O posicionamento dos candidatos no palco também foi objeto de sorteio. À direita do mediador ficarão, pela ordem, Tebet, Lula (ou o púlpito vazio), Soraya e D’Avila. À esquerda estarão posicionados, também pela ordem, Bolsonaro, Ciro e Kelmon.

O debate será realizado em ambiente sem plateia. Quatro assessores por candidato terão acesso a este ambiente. Dois deles serão acomodados em área exclusiva, próxima ao palco, e poderão manter contato com os candidatos durante os intervalos. Cada presidenciável poderá levar dez convidados para acompanhar o debate em um lounge montado em um dos estúdios do SBT.

O encontro será transmitido no canal de VEJA no YouTube e terá cobertura especial no site e nas redes sociais a partir das 16h, análises durante o encontro e um programa especial do podcast Os Três Poderes logo após o encerramento do evento.