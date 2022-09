Quem é o candidato que subiu 81% nas pesquisas do Google após o debate

O debate entre os candidatos à presidência no SBT que aconteceu na noite deste sábado, 24, teve repercussão inesperada na web. No Twitter, o nome do Padre Kelmon (PTB), até então um total desconhecido, estourou entre os assuntos mais comentados do dia. O político de 46 anos, que seria vice da chapa de Roberto Jefferson antes do advogado ter sua candidatura indeferida, chamou atenção por suas falas conservadoras ao extremo.

O resultado do destaque do religioso pôde ser observado no Google Trends, ferramenta que mostra os termos populares mais buscado da plataforma. Até o início da tarde, o candidato sequer aparecia entre as principais procuras do Google. Durante o debate, um aumento repentino sem precedentes fez com que o interesse por Kelmon crescesse 81%.