O que Lula achou do debate em que não apareceu

Lula (PT) não esteve ao debate VEJA com pool formado também por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado, neste sábado, 24. Entretanto, esteve ligado ao que se discutiu – inclusive sendo bastante citado pelos concorrentes. Nas redes sociais, ele escreveu: “Bolsonaro diz que o partido dele é o Brasil. Mas a bandeira verde e amarela pertence à história do nosso país e do nosso povo. Se Bolsonaro quer ter uma bandeira para ele, ele que crie um partido político como eu criei o PT”. Lula estava mais cedo na Cohab I e II, Zona Leste de São Paulo. No domingo, ele segue para o Rio de Janeiro.

Bolsonaro diz que o partido dele é o Brasil. Mas a bandeira verde e amarela pertence à história do nosso país e do nosso povo. Se Bolsonaro quer ter uma bandeira para ele, ele que crie um partido político como eu criei o PT. — Lula 13 (@LulaOficial) September 24, 2022

Há 42 anos que venho na Zona Leste fazer debates com o povo na Cohab I e II. Me sinto em casa aqui. Agradeço o carinho comigo hoje, e peço que no dia 2 de outubro nos ajudem a eleger @Haddad_Fernando governador e @marciofrancasp senador. #BrasilDaEsperança 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/gz5HPaimcG — Lula 13 (@LulaOficial) September 24, 2022