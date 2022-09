‘Temos certeza que vamos ganhar em 1º turno’, diz Bolsonaro após debate

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse após o debate VEJA na noite deste sábado, 24, que está confiante para a eleição e colocou em dúvida a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas.

“Temos certeza que vamos ganhar a eleição em primeiro turno já no dia 2”, disse ao deixar o estúdio do SBT, onde ocorreu o encontro que reuniu seis presidenciáveis. “Que eleição é essa que, segundo o Datafolha, vai ganhar aquele que não tem carinho das ruas?”. Não queremos desconfiar de nada, mas eleição sem povo e sem voto a gente fica preocupado””, disse.

O presidente disse depois que vai ficar em Brasília neste domingo, 25, mas que depois vai voltar a “andar pelo Brasil”. “Vou ao Nordeste, à Bahia, pretendo encerrar no sábado com uma mega motociata em Santa Catarina. Eu me exponho e estou no meio do povo. O fujão, aquele cidadão que diz que tem 200% da intenção de votos, não vai às ruas”, disse, outra vez fazendo referência a Lula.

Sem o petista, que não quis ir ao debate, o presidente foi o alvo preferencial dos adversários no encontro.