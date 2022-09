Vara curta, Juma Marruá e tchutchuca: o caderninho de frases de Soraya

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) voltou a viralizar nas redes sociais neste sábado, 24, em razão da participação em um debate presidencial – desta vez no debate VEJA, ocorrido nos estúdios do SBT.

Soraya já tinha feito sucesso no primeiro debate presidencial, na Band, em 28 de agosto, ao dizer, depois de o presidente destratar uma jornalista, que Bolsonaro era o tipo de homem agressivo apenas com mulheres. “Quando homens são tchutchucas com outros homens e vêm pra cima da gente (mulheres) sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada, fico brava. No meu estado tem mulher que vira onça, eu sou uma delas”, disse – fazendo referência à personagem Juma Marruá, da novela Pantanal, que se passa no seu estado, Mato Grosso do Sul.

No debate deste sábado, ela voltou a viralizar – e de novo com Bolsonaro como alvo. Ao ouvir do presidente que ela havia votado para derrubar o seu veto ao orçamento secreto, o que não é verdade, ela reagiu. “Não cutuque onça com a sua vara curta”, disse.

A expressão “vara curta” rendeu mais de 22.000 posts no Twitter durante o debate — a imensa maioria, irônicos — e se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social.

Nada disso é por acaso. Soraya leva para os debates um caderninho, onde anota várias frases que podem causar efeito durante uma discussão no debate. As duas, certamente, saíram de lá.