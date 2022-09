A bola fora de Lula e a grande chance de Bolsonaro

O debate presidencial deste sábado, 24, chega no momento mais crucial para Jair Bolsonaro. Pelas últimas pesquisas, Lula está no limite da possibilidade de ganhar no primeiro turno. Se Bolsonaro conseguir avançar dois pontos, a disputa ficaria para segundo turno. Ele tem apenas sete dias para garantir isso, portanto sua estratégia deveria ser a de aproveitar cada minuto do debate.

Digo “deveria” porque o presidente é especialista em desperdiçar as boas oportunidades. No debate do pool encabeçado pela Band, ele atirou no próprio pé quando atacou, sem qualquer motivo, a jornalista Vera Magalhães, após ter tido um bom desempenho no confronto direto com seu oponente.

Seu deplorável comportamento no 7 de setembro e o desrespeito demonstrado no funeral da Rainha Elizabeth tiraram dele a chance de parecer estadista.

Qualquer erro que ele cometer no debate do hoje pode ser a pá de cal na sua possibilidade de estender o período eleitoral. Portanto, ele estará atravessando terreno pantanoso. Na sua campanha está havendo atualmente muitas divisões, e até o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, quase saiu de férias no momento mais crucial da disputa.

A desistência das férias, 24 horas depois de anunciá-las, mostra a falta de rumo da campanha. Se Bolsonaro quiser pôr um pouco de ordem na casa, terá que se sair bem nesse debate.

Em seu favor estará o fato de que o líder das pesquisas, Lula, não deverá estar presente. Poderá portanto atacá-lo, sem pedido de direito de resposta, sem contra-ataques. Mas pode ser também o alvo de todos.

Por outro lado, Ciro Gomes será testado. O candidato pedetista vai continuar atacando Lula e sendo uma espécie de linha auxiliar de Bolsonaro ou vai mirar o alvo no presidente?

Se escolher a primeira alternativa levará mais divisão em seu partido, e pode acabar dispersando eleitores. Sua chance de combater o voto útil é agora quando ainda falta uma semana para o pleito.

A candidata do MDB, Simone Tebet, terá uma grande chance de repetir a performance que mostrou no debate da Band e que lhe garantiu alguns poucos e valiosos pontos nas pesquisas, aumentando seu capital.

Para cada um que vai estar neste sábado, a partir das 18h30, no maior debate em pool que a história brasileira já viu, e da qual a VEJA faz parte, esse momento é decisivo.