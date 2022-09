Com Lula no alvo, debate VEJA será decisivo para a disputa presidencial

O debate VEJA, que será realizado neste sábado, a partir das 18h15, será decisivo para o desfecho da disputa presidencial, mesmo que um de seus principais competidores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteja inclinado a não participar do evento.

A sua ausência deverá ser amplamente explorada – e criticada – pelos demais candidatos, principalmente o seu maior perseguidor na corrida, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Também participarão do debate o ex-governador Ciro Gomes (PDT), as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), o cientista político Luiz Felipe d´Avila (Novo) e o sacerdote Kelmon Luis da Silva (PTB). Todos foram convidados segundo a legislação eleitoral, que exige a participação de todo candidato que tiver ao menos cinco deputados federais eleitos.

Com 47% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 22, Lula mobiliza a sua máquina de campanha para tentar liquidar a eleição no primeiro turno, como mostra reportagem de VEJA desta semana – ele tem 50% dos votos válidos, mas como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível dizer com segurança se ele conseguirá o seu objetivo.

Com 33% dos votos nessa mesma pesquisa, Bolsonaro deverá mirar o seu adversário ausente para tentar levar a disputa a um segundo round, onde poderia tentar virar o jogo, apostando em armas como uma eventual melhora da economia, um impacto maior dos benefícios sociais ampliados por seu governo nos últimos meses e um crescimento do antipetismo que já lhe deu a vitória em 2018.

Lula também deverá ser alvo de Ciro Gomes, um ex-aliado com quem acumulou desavenças na reta final exatamente por investir sobre o eleitorado do pedetista tentando o voto útil que lhe poderia dar a vitória no primeiro turno. Com 7% no Datafolha, Ciro deve atacar o petista e repelir, como tem feito nos últimos dias, o assédio que seu eleitorado tem sofrido da campanha de Lula.

Igual postura deverá ser adotada por Simone Tebet, que tem 5% na pesquisa e, da mesma forma que Ciro, tem sido alvo de movimentações do petismo pelo voto útil nessa reta final. Lula também não terá vida fácil com Felipe d’Avila e Kelmon, que são inimigos do petismo.

O encontro, que será realizado nos estúdios do SBT e mediado pelo jornalista Carlos Nascimento, é organizado por um pool de veículos de comunicação que também inclui CNN Brasil, Estadão/Eldorado, Rádio Nova Brasil FM e Terra.

O debate VEJA terá quatro blocos – dois deles dedicados a perguntas entre os presidenciáveis e outros dois às perguntas dos jornalistas do pool – e está previsto para terminar às 20h30.

O encontro será transmitido no canal de VEJA no YouTube e terá cobertura especial no site e nas redes sociais a partir das 16h, análises durante o encontro e um programa especial do podcast Os Três Poderes logo após o encerramento do evento.