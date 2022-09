As alfinetadas dos rivais em Lula pela ausência no debate VEJA

Ao faltar no debate entre presidenciáveis promovido por VEJA, SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado neste sábado, 24, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de uma série de alfinetadas dos rivais.

“Você vê aí um púlpito vazio. É do candidato Lula, do PT, que foi convidado, mas não quis participar deste debate”, explicou o apresentador Carlos Nascimento, após anunciar os participantes Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Felipe d’Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

“Estamos nesta noite aqui, menos o candidato Lula, que não veio ou porque está com salto alto achando que já ganhou e portanto desrespeita todos nós, oponentes. Mas ele não vem mesmo porque não tem como explicar nem as promessas, que em quatro mandatos que você deu a ele, ele não cumpriu, e nem as denúncias de corrupção”, declarou Ciro Gomes.

Soraya Thronicke comparou a ausência de Lula ao não comparecimento de alguém em uma entrevista de emprego. “Você contrataria alguém que falta a uma entrevista?”, provocou a candidata do União Brasil. Simone Tebet mencionou o petista em vários momentos e o chamou de covarde: “Pede voto útil para matar tudo no primeiro turno, mas não vem a um debate apresentar suas propostas. Se recusa com covardia”.