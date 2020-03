PSG cancela treinos e Neymar faz postagem sobre coronavírus

A pandemia do coronavírus paralisou o futebol europeu, incluindo o Campeonato Francês, que está suspenso por tempo indeterminado. Segundo informações do jornal Le Parisien desta sexta-feira 13, o Paris Saint-Germain cancelou seus treinos até o dia 22 de março e pediu que seus atletas permaneçam em casa. O atacante Neymar, destaque do time na recente classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, usou as redes sociais para se manifestar sobre a prevenção contra o Covid-19.

“Corona Out” (Fora, Corona, em inglês), escreveu Neymar, em foto em que aparece vestindo uma máscara, nos stories do Instagram.

Na última quarta-feira 11, o PSG eliminou o Borussia Dortmund com vitória por 2 a 0 em jogo com portões fechados no Parque dos Príncipes. Contrariando as recomendações das autoridades, torcedores do time se reuniram do lado de fora do estádio para apoiar os atletas e celebrar a classificação.