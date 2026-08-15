São Paulo x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 15, no Morumbis, pela 23ª rodada. Saiba como assistir
São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 15, às 21h (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a atuar diante de sua torcida no estádio depois de mais de dois meses e tenta reagir na competição nacional, enquanto o Coxa busca dar sequência à vitória conquistada na rodada passada.
O São Paulo chega ao confronto em situação preocupante no Brasileirão. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, e não vence desde o dia 25 de abril no campeonato. Desde então, foram oito partidas disputadas com três empates e cinco derrotas. No meio da semana, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, resultado que deixou aberta a decisão da vaga para a próxima terça-feira, novamente no MorumBIS.
Dorival também convive com desfalques importantes.
Lucas Moura, que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, segue fora, assim como Rafael Tolói, com lesão muscular, e Artur, que trata dores no adutor. Enzo Díaz também não está à disposição. Como o São Paulo terá o duelo decisivo contra o Bolívar em poucos dias, o treinador pode administrar o desgaste de alguns titulares e dar espaço aos reforços utilizados recentemente, como Victor Sá, Newton, Iago e Domingos Duarte.
Do outro lado, o Coritiba chega mais leve depois de encerrar uma sequência de quatro rodadas sem vencer. O Coxa bateu a Chapecoense por 2 a 1, no Couto Pereira, com gols de Tiago Cóser e Pedro Rocha, e chegou aos 30 pontos no Brasileirão. Fernando Seabra deve preservar a base da equipe que começou a última partida, com Sebastián Gómez e Thiago Santos no meio e Breno Lopes e Pedro Rocha entre as principais referências ofensivas.
Onde assistir a partida entre São Paulo e Coritiba?
São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 15, às 21h (horário de Brasília), no MorumBIS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.
Prováveis escalações:
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Luis Osorio e Wendell (Iago); Newton (Pablo Maia), Bobadilla (Danielzinho) e Marcos Antônio; Victor Sá (Ferreira), Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Thiago Santos; Lavega, Vini Paulista e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
ARBITRAGEM
- Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC);
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
- Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA);
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA).