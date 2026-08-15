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Esporte

São Paulo x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 15, no Morumbis, pela 23ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h30 | Atualizado em 15 ago 2026, 15h07
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
MorumBIS, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 15, às 21h (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a atuar diante de sua torcida no estádio depois de mais de dois meses e tenta reagir na competição nacional, enquanto o Coxa busca dar sequência à vitória conquistada na rodada passada.

O São Paulo chega ao confronto em situação preocupante no Brasileirão. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, e não vence desde o dia 25 de abril no campeonato. Desde então, foram oito partidas disputadas com três empates e cinco derrotas. No meio da semana, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, resultado que deixou aberta a decisão da vaga para a próxima terça-feira, novamente no MorumBIS.

Dorival também convive com desfalques importantes.

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Lucas Moura, que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, segue fora, assim como Rafael Tolói, com lesão muscular, e Artur, que trata dores no adutor. Enzo Díaz também não está à disposição. Como o São Paulo terá o duelo decisivo contra o Bolívar em poucos dias, o treinador pode administrar o desgaste de alguns titulares e dar espaço aos reforços utilizados recentemente, como Victor Sá, Newton, Iago e Domingos Duarte.

Do outro lado, o Coritiba chega mais leve depois de encerrar uma sequência de quatro rodadas sem vencer. O Coxa bateu a Chapecoense por 2 a 1, no Couto Pereira, com gols de Tiago Cóser e Pedro Rocha, e chegou aos 30 pontos no Brasileirão. Fernando Seabra deve preservar a base da equipe que começou a última partida, com Sebastián Gómez e Thiago Santos no meio e Breno Lopes e Pedro Rocha entre as principais referências ofensivas.

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Onde assistir a partida entre São Paulo e Coritiba?

São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 15, às 21h (horário de Brasília), no MorumBIS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

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Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Luis Osorio e Wendell (Iago); Newton (Pablo Maia), Bobadilla (Danielzinho) e Marcos Antônio; Victor Sá (Ferreira), Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Thiago Santos; Lavega, Vini Paulista e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

ARBITRAGEM

  • Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC);
  • Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
  • Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA);
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
São Paulo FC
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