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Esporte

Athletico-PR x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 15, na Arena da Baixada, pela 23ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 15 ago 2026, 15h06
CURITIBA, BRAZIL - MAY 30: A general view of Arena da Baixada during a Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 match between Athletico Paranaense and Sportivo Ameliano on May 30, 2024 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Arena da Baixada, em Curitiba (Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Athletico-PR x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão entra em campo na terceira colocação, com 40 pontos, enquanto o Massa Bruta ocupa o oitavo lugar, com 31, embora tenha uma partida a menos.

Apesar da eliminação frustrante recente na Copa do Brasil para o Vitória, o Athletico vive a melhor sequência de invencibilidade do Brasileirão, com sete jogos sem perder. A equipe de Odair Hellmann vem de vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro. O treinador terá ainda o retorno do goleiro Santos, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a ficar à disposição para o confronto em Curitiba.

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O Bragantino, por sua vez, chega ao duelo depois de uma semana mais desgastante. Na quarta-feira, 12, o time comandado por Vagner Mancini perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a partida de volta marcada para quarta-feira, 19, na Arena MRV, o treinador pode administrar o elenco diante do Athletico. No Brasileirão, o Massa Bruta também busca recuperação após ter sido derrotado pelo Corinthians na rodada anterior.

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Onde assistir a partida entre Athletico-PR e Bragantino?

Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann. 

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Mosquera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ);
  • Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
  • AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).
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TAGS:
Athletico PR
Bragantino
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
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