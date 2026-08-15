Athletico-PR x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 15, na Arena da Baixada, pela 23ª rodada. Saiba como assistir
Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão entra em campo na terceira colocação, com 40 pontos, enquanto o Massa Bruta ocupa o oitavo lugar, com 31, embora tenha uma partida a menos.
Apesar da eliminação frustrante recente na Copa do Brasil para o Vitória, o Athletico vive a melhor sequência de invencibilidade do Brasileirão, com sete jogos sem perder. A equipe de Odair Hellmann vem de vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro. O treinador terá ainda o retorno do goleiro Santos, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a ficar à disposição para o confronto em Curitiba.
O Bragantino, por sua vez, chega ao duelo depois de uma semana mais desgastante. Na quarta-feira, 12, o time comandado por Vagner Mancini perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a partida de volta marcada para quarta-feira, 19, na Arena MRV, o treinador pode administrar o elenco diante do Athletico. No Brasileirão, o Massa Bruta também busca recuperação após ter sido derrotado pelo Corinthians na rodada anterior.
Onde assistir a partida entre Athletico-PR e Bragantino?
Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 15, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Mosquera, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem:
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
- Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ);
- Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
- AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE).