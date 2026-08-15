Fluminense x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 15, no Maracanã, pela 23ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar neste sábado, 15, às 16h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio.
O Fluminense entra em campo sob o comando interino de
Marcão, depois da saída de Luis Zubeldía. O treinador deixa o clube após uma sequência de sete jogos sem vencer, e o auxiliar permanente assume a equipe diante do Palmeiras. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 35 pontos em 22 partidas, e vem de empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores.
A partida também terá um componente especial para Jhon Arias. Ídolo recente do Fluminense, o colombiano retorna ao Maracanã para enfrentar o ex-clube depois de voltar ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras. A tendência é que o atacante seja titular ao lado de Vitor Roque e Flaco López no setor ofensivo de Abel Ferreira. No Fluminense, nomes como Canobbio, Lucho Acosta, Savarino e Hulk aparecem como as principais opções para iniciar a partida.
O Palmeiras chega ao Rio na liderança isolada do Brasileirão, com 48 pontos em 22 jogos, porém, vem de dois empates consecutivos: ficou no 0 a 0 com o Internacional pelo campeonato e empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño, na quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Abel Ferreira ainda não poderá contar com Khellven, Jefté e Paulinho, enquanto Bruno Fuchs voltou a treinar integralmente após cirurgia de apendicite, mas ainda busca ritmo de jogo.
Onde assistir a partida entre Fluminense e Palmeiras?
Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 15, às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Thiago Silva e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Marcão (interino).
Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem:
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- VAR: Wagner Reway (SC);
- AVAR: Helton Nunes (SC).