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Esporte

Fluminense x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 15, no Maracanã, pela 23ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 15 ago 2026, 15h05
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 14: Fluminense shield is seen prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Group F match between Fluminense and Unión Española at Maracana Stadium on May 14, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Fluminense e Palmeiras vão se enfrentar neste sábado, 15, às 16h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio.

O Fluminense entra em campo sob o comando interino de

Marcão, depois da saída de Luis Zubeldía. O treinador deixa o clube após uma sequência de sete jogos sem vencer, e o auxiliar permanente assume a equipe diante do Palmeiras. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 35 pontos em 22 partidas, e vem de empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores.

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A partida também terá um componente especial para Jhon Arias. Ídolo recente do Fluminense, o colombiano retorna ao Maracanã para enfrentar o ex-clube depois de voltar ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras. A tendência é que o atacante seja titular ao lado de Vitor Roque e Flaco López no setor ofensivo de Abel Ferreira. No Fluminense, nomes como Canobbio, Lucho Acosta, Savarino e Hulk aparecem como as principais opções para iniciar a partida.

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O Palmeiras chega ao Rio na liderança isolada do Brasileirão, com 48 pontos em 22 jogos, porém, vem de dois empates consecutivos: ficou no 0 a 0 com o Internacional pelo campeonato e empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño, na quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Abel Ferreira ainda não poderá contar com Khellven, Jefté e Paulinho, enquanto Bruno Fuchs voltou a treinar integralmente após cirurgia de apendicite, mas ainda busca ritmo de jogo.

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Onde assistir a partida entre Fluminense e Palmeiras?

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 15, às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Thiago Silva e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Marcão (interino).

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);
  • Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
  • VAR: Wagner Reway (SC);
  • AVAR: Helton Nunes (SC).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Fluminense
Futebol: onde assistir
Palmeiras
Redação Digital
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