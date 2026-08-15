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Al-Nassr x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado, 15, em Riade, pela primeira rodada da Liga Saudita

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 08h30
RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 20: Cristiano Ronaldo of Team Al-Nassr FC celebrates scoring their fifth goal during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al Riyadh at Al Awwal Park on September 20, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (Abdullah Ahmed/Getty Images)
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Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam neste sábado, 15, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, pela primeira rodada do Campeonato Saudita 2026/27. Atual campeão nacional, o time de Cristiano Ronaldo inicia a defesa do título diante de sua torcida e também abre oficialmente uma nova etapa sob o comando do técnico Ange Postecoglou.

O Al-Nassr entra na temporada pressionado pela obrigação de continuar vencendo. O clube encerrou um jejum de sete anos ao conquistar a Liga Saudita passada e agora tenta transformar a continuidade de estrelas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e João Félix em novo domínio doméstico. A grande novidade está no banco: Postecoglou assumiu o lugar de Jorge Jesus, que deixou a Arábia Saudita depois do título para comandar a seleção de Portugal.

A preparação teve atenção especial sobre Cristiano Ronaldo. O português ganhou um período maior de descanso após disputar a Copa do Mundo de 2026 e demorou mais do que os demais companheiros para se apresentar na pré-temporada. Nesta semana, porém, Postecoglou afirmou que o capitão está

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fisicamente disponível para enfrentar o Al-Fateh. A presença do camisa 7, portanto, é esperada na estreia, embora a comissão técnica ainda tenha decisões a tomar principalmente no gol, onde Bento e Nawaf Al-Aqidi disputam espaço.

O Al-Fateh, por sua vez, tenta frustrar a festa do atual campeão logo na abertura da competição. A equipe terminou a temporada passada longe da disputa pelo título e aposta novamente no experiente Mourad Batna como uma de suas principais referências ofensivas. 

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Onde assistir a partida entre Al-Nassr e Al-Fateh?

Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam neste sábado, 15, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, pela primeira rodada do Campeonato Saudita. No Brasil, a partida terá transmissão do Canal Goat e da Band, com exibição também pelo Band.com.br, BandPlay e canal Esporte na Band, no YouTube. 

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Prováveis escalações:

Al-Nassr: Bento (Nawaf Al-Aqidi); Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri e Nawaf Boushal; Abdullah Al-Khaibari e Marcelo Brozovic; Kingsley Coman, João Félix e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou. 

Al-Fateh: Robin Kelder; Abdulrahman Al-Khaibari, Saeed Baetaih e Hussain Qasim; Mohammed Al-Sahihi, Fahad Al-Zubaidi e Faisal Al-Abdulwahed; Mourad Batna e demais opções do setor ofensivo. Técnico: José Gomes.

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