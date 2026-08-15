Al-Nassr x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalações

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O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, inicia a defesa do título do Campeonato Saudita contra o Al-Fateh neste sábado. Sob o comando do novo técnico Ange Postecoglou e com estrelas como Mané e João Félix, o time busca manter o domínio. Cristiano Ronaldo, recuperado, está confirmado. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.

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Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam neste sábado, 15, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, pela primeira rodada do Campeonato Saudita 2026/27. Atual campeão nacional, o time de Cristiano Ronaldo inicia a defesa do título diante de sua torcida e também abre oficialmente uma nova etapa sob o comando do técnico Ange Postecoglou.

O Al-Nassr entra na temporada pressionado pela obrigação de continuar vencendo. O clube encerrou um jejum de sete anos ao conquistar a Liga Saudita passada e agora tenta transformar a continuidade de estrelas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e João Félix em novo domínio doméstico. A grande novidade está no banco: Postecoglou assumiu o lugar de Jorge Jesus, que deixou a Arábia Saudita depois do título para comandar a seleção de Portugal.

A preparação teve atenção especial sobre Cristiano Ronaldo. O português ganhou um período maior de descanso após disputar a Copa do Mundo de 2026 e demorou mais do que os demais companheiros para se apresentar na pré-temporada. Nesta semana, porém, Postecoglou afirmou que o capitão está

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fisicamente disponível para enfrentar o Al-Fateh. A presença do camisa 7, portanto, é esperada na estreia, embora a comissão técnica ainda tenha decisões a tomar principalmente no gol, onde Bento e Nawaf Al-Aqidi disputam espaço.

O Al-Fateh, por sua vez, tenta frustrar a festa do atual campeão logo na abertura da competição. A equipe terminou a temporada passada longe da disputa pelo título e aposta novamente no experiente Mourad Batna como uma de suas principais referências ofensivas.

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Onde assistir a partida entre Al-Nassr e Al-Fateh?

Al-Nassr e Al-Fateh se enfrentam neste sábado, 15, às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, pela primeira rodada do Campeonato Saudita. No Brasil, a partida terá transmissão do Canal Goat e da Band, com exibição também pelo Band.com.br, BandPlay e canal Esporte na Band, no YouTube.

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Prováveis escalações:

Al-Nassr: Bento (Nawaf Al-Aqidi); Sultan Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri e Nawaf Boushal; Abdullah Al-Khaibari e Marcelo Brozovic; Kingsley Coman, João Félix e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ange Postecoglou.

Al-Fateh: Robin Kelder; Abdulrahman Al-Khaibari, Saeed Baetaih e Hussain Qasim; Mohammed Al-Sahihi, Fahad Al-Zubaidi e Faisal Al-Abdulwahed; Mourad Batna e demais opções do setor ofensivo. Técnico: José Gomes.