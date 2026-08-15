Jogos de hoje, sábado, 15 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasileirão tem Fluminense, Palmeiras, Athletico-PR, Bragantino, São Paulo e Coritiba em campo
O sábado, 15 de agosto, abre o fim de semana com uma programação extensa no Brasil e no exterior. No Brasileirão, o primeiro duelo do dia será entre Fluminense e Palmeiras, às 16h30, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 18h30, o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino. A programação da Série A termina às 21h, quando São Paulo e Coritiba se enfrentam no MorumBIS.
O futebol europeu oferece uma agenda movimentada. A manhã começa com amistosos envolvendo Bayern de Munique, Aston Villa, Newcastle, Bayer Leverkusen e Tottenham. Às 11h45, Manchester United x Milan protagoniza um dos confrontos de maior apelo do dia. Mais tarde, Borussia Dortmund x Roma e Inter de Milão x Real Betis também aparecem entre os amistosos de preparação.
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Copa da Itália também ganha espaço neste sábado, com quatro partidas pela primeira fase do torneio. Catanzaro x Südtirol, às 13h, abre a programação, seguido por Udinese x Padova, às 13h30. Mais tarde, Venezia x Modena, às 15h45, e Torino x Carrarese, às 16h15, completam os confrontos do dia.
Entre os campeonatos nacionais da Europa, a rodada tem jogos na Espanha, Portugal, Holanda, Turquia e Inglaterra. Deportivo Alavés x Getafe abre a programação de La Liga às 14h30, enquanto Sevilla x Rayo Vallecano joga às 16h30. No Campeonato Português, Rio Ave x Porto também entram em campo.
O Campeonato Saudita também ganha espaço na programação deste sábado. Às 15h, Al-Ittihad x Al-Kholood e Al-Nassr x Al-Fateh serão disputados simultaneamente.
No Brasil, a Série B reserva Criciúma x Goiás, Atlético-GO x Vila Nova e Ceará x Cuiabá, todos às 16h, além de Juventude x Fortaleza, às 18h30. O futebol feminino também ocupa espaço importante na agenda, com partidas de Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Bragantino e Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro Feminino.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 15 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de clubes
- 10h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig – Canal Gol Brasil
- 10h30 – Borussia Mönchengladbach x Aston Villa – Xsports
- 11h00 – Newcastle x Bayer Leverkusen – ESPN e Disney+
- 11h00 – Brentford x Eintracht Frankfurt – ESPN 4 e Disney+
- 11h00 – Tottenham x Hoffenheim – SportyNet (YouTube)
- 11h45 – Manchester United x Milan – SportyNet (TV e YouTube)
- 12h30 – Borussia Dortmund x Roma – SportyNet (YouTube)
- 14h30 – Inter de Milão x Real Betis – SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 11h00 – Middlesbrough x Lincoln City – Disney+
- 13h30 – Sheffield United x Birmingham – ESPN e Disney+
Copa da Itália
- 13h00 – Catanzaro x Südtirol – SportyNet (YouTube)
- 13h30 – Udinese x Padova – SportyNet (TV e YouTube)
- 15h45 – Venezia x Modena – SportyNet (YouTube)
- 16h15 – Torino x Carrarese – SportyNet (YouTube)
Campeonato Holandês
- 13h45 – Utrecht x AZ – Disney+
- 15h00 – Excelsior x PSV – Disney+
Campeonato Espanhol
- 14h30 – Deportivo Alavés x Getafe – CazéTV
- 16h30 – Sevilla x Rayo Vallecano – CazéTV
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al-Ittihad x Al-Kholood – Canal GOAT e BandSports
- 15h00 – Al-Nassr x Al-Fateh – Canal GOAT
Campeonato Turco
- 15h30 – Gençlerbirliği x Fenerbahçe – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
- 16h30 – Rio Ave x Porto – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Argentino
- 21h15 – Platense x Boca Juniors – ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano
- 22h00 – Monterrey x Juárez – SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 16h30 – Fluminense x Palmeiras – Premiere
- 18h30 – Athletico-PR x Red Bull Bragantino – Premiere
- 21h00 – São Paulo x Coritiba – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Criciúma x Goiás – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
- 16h00 – Atlético-GO x Vila Nova – Disney+
- 16h00 – Ceará x Cuiabá – Disney+
- 18h30 – Juventude x Fortaleza – Canal GOAT, Xsports e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
- 15h00 – Fluminense x América-MG – UOL
- 17h00 – Red Bull Bragantino x Vitória – UOL
- 17h30 – Bahia x Corinthians – Sportv
- 18h00 – Mixto-MT x Cruzeiro – UOL
- 19h00 – Internacional x Ferroviária – N Sports