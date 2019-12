Trump aparece como o vilão ‘Thanos’ em propaganda eleitoral

Mesmo com o processo de impeachment que corre no Congresso, a campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi além de espalhar memes e acusações contra os rivais democratas na terça-feira 10. A “Sala de Guerra” do republicano lançou uma peça publicitária em que colocava o líder personificado como o vilão Thanos, do filme Vingadores. O criador do personagem, Jim Starlin, lamentou nesta quarta-feira, 11, o uso de sua criação pelo político.

“Após meu sentimento inicial de ter sido violado ao ver aquele idiota pomposo usando a minha criação para satisfazer seu ego infantil, percebi que o líder do meu país e do mundo livre gosta de se comparar a um assassino em massa”, disse Starlin, em uma nota ao site The Hollywood Reporter. “O quão doentio é isso? Estes são tempos estranhos e tristes que nós estamos passando. Felizmente, tudo, até mesmo pesadelos nacionais, chegam eventualmente ao seu fim”, concluiu.

A peça publicitária faz uma menção à uma frase do vilão no filme ao dizer que a reeleição de Trump é “inevitável”. Mas não rememora que, na película, Thanos tem o objetivo de destruir metade da humanidade para restaurar o que ele acredita ser o equilíbrio no universo.

House Democrats can push their sham impeachment all they want. Publicidade President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019

O tuíte da campanha veio poucas horas após a divulgação das acusações pelas quais o presidente será julgado pelo Senado em processo de impeachment. Há dois meses, os democratas investigam Trump por abuso de poder ao pressionar a Ucrânia a anunciar uma investigação contra a família do ex-vice-presidente Joe Biden, potencial candidato democrata em 2020, em troca do descongelamento de uma ajuda militar no valor de 391 milhões de dólares e de uma visita de Estado do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, à Casa Branca.

Publicidade

Não é a primeira vez que Trump se fantasia de um personagem de cinema nas redes sociais. No fim de novembro, o presidente americano publicou uma foto em que seu rosto estava no corpo do lutador de boxe Rocky Balboa, vivido no cinema Silvester Stallone. Curiosamente, o vereador e filho do presidente brasileiro, Carlos Bolsonaro, também postou no Twitter uma foto de Jair Bolsonaro como Thanos no início do novembro, um dia antes de apagar as suas redes sociais na internet.