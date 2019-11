Trump posta montagem de seu rosto com corpo de Rocky Balboa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tuitou nesta quarta-feira, 27, uma montagem de seu rosto no corpo do personagem lutador de boxe Rocky Balboa, interpretado no cinema pelo ator Sylvester Stallone.

A imagem foi postada por Trump sem nenhuma legenda. Segundo a Casa Branca, o presidente está atualmente jogando golfe em seu resort em Palm Beach, na Flórida, no feriado de Ação de Graças.

A imagem usada para a montagem foi tirada de um pôster do filme Rocky III – O desafio supremo, de 1982.

Pôster do filme “Rocky III – O desafio supremo”

Após a postagem, a internet e a imprensa americana associaram a montagem a uma tentativa de Trump de demonstrar força no momento em que é desafiado por um processo de impeachment na Câmara dos Deputados.

Sylvester Stallone esteve na Casa Branca em 2018 para se encontrar com Trump. O ator testemunhou a assinatura do perdão póstumo do falecido boxeador Jack Johnson, condenado no início de 1900 por transportar mulheres através das fronteiras estaduais “para fins imorais”. Posteriormente, a condenação foi considerada uma injustiça racial.

No início do mês, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) postou nas redes sociais uma montagem do rosto de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, com o corpo do personagem Thanos, da Marvel. O vilão aparece nos dois últimos filmes dos Vingadores.