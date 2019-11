Os três perfis em redes sociais do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), amanheceram fora do ar nesta terça-feira, 12.

Atuante nas redes sociais, as contas de Carluxo, como também é conhecido o filho Zero Três, no Twitter e Instagram e Facebook aparecem como indisponíveis para outros usuários.