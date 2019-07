Trump discursa em frente a versão fake do selo presidencial dos EUA

Em discurso de campanha a estudantes secundaristas conservadores, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente não se deu conta da imagem fake no fundo do palco que ocupou. No selo presidencial, um dos símbolos mais caros aos americanos, a águia americana transforma-se na ave de duas cabeças que simboliza a Rússia e trazia um kit de tacos de golfe – esporte favorito de Trump – empunhado em uma das patas.

O episódio se deu na terça-feira, 23, quando o procurador especial Robert Mueller condenava diante de senadores e deputados, em suas sessões no Congresso americano, os esforços de Trump em buscar ajuda da Rússia para sua campanha eleitoral, em 2016. Mueller investigara o caso nos últimos dois anos. Concluiu aos parlamentares que o presidente poderá ser processado judicialmente ao concluir seu mandato.

A gafe rendeu constrangimento e irritação para a Casa Branca e o próprio Trump, bem como a demissão do responsável por capturar e exibir a imagem do selo presidencial – um dos membros do grupo estudantil Turning Point USA, que organizara o evento em Washington.

A entidade estudantil pediu desculpas pela gafe e a justificou como o resultado de um “terrível erro” em uma pesquisa de imagens no Google, segundo a rede de televisão CNN. “Sentimos muito pelo incidente, não quisemos desrespeitar a Casa Branca nem o presidente e nem a sua equipe avançada”, disse uma fonte da do grupo.

Mas a Casa Branca não gostou nada da situação. “Nunca vimos o selo em questão antes que aparecesse no vídeo. Para qualquer informação a mais, contate o Turning Point. Foi um evento deles”, reagiu uma autoridade à rede de televisão, desconsiderando a hipótese de falha da equipe avançada que sempre faz a vistoria dos locais onde o presidente americano se apresentará.