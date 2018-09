A partir de hoje — e pelas próximas três semanas — VEJA convida você a dar uma volta ao mundo sem sair da cozinha de casa.

O especial ilustrado Notas da Cozinha, que trará uma receita nova todos os dias, entre segunda e sexta-feira, foi criado para quem gosta de cozinhar ou simplesmente de comer.

São vinte iguarias dos cinco continentes — que incluem bolos, massas, pães e arrozes — dos mais diferentes graus de dificuldade. Cada uma delas traz uma breve história do prato e de sua origem.

Elas vão desde um simples pão de queijo a um requintado sachertorte, um bolo de chocolate típico da Áustria, que certamente irá impressionar qualquer convidado.

Sachertorte, o bolo de chocolate típico da Áustria

Os preparos incluem opções para todos os paladares. Há receitas para os que gostam de carnes — como o arroz marroquino, que leva peito de frango — e para os que são vegetarianos, sem deixar de lado aqueles que têm restrições alimentares, como a glúten e lactose.

O arroz marroquino é uma das vinte receitas do especial

Todas as receitas foram testadas e aprovadas e incluirão um passo a passo ilustrado com fotos para que cozinheiros de todos os níveis sejam capazes de reproduzi-las, desde os iniciantes aos mais avançados. Algumas das preparações também terão vídeos para facilitar ainda mais a compreensão.

Típico da França, o brioche está entre as receitas de pães

Nesta semana serão publicadas as receitas de bolo, começando por um típico das festas juninas Brasil a fora: o bolo de fubá com goiabada. Fácil de fazer e delicioso, é ótimo acompanhado de um café fresquinho no lanche da tarde ou para ser degustado no café da manhã.

Bom apetite!