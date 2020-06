Fica em Casa: ‘Veronica Mars’ e comédias nacionais animam o fim de semana

Veronica Mars, a detetive pop

Fenômeno da TV entre os anos 2004 e 2007, a série Veronica Mars acompanha a vida da personagem do título, vivida por Kristen Bell, uma adolescente que ajuda o pai detetive enquanto, paralelamente, aceita pequenas investigações nos corredores do colégio — algumas são divertidas, muitas outras são sérias e repletas de reviravoltas. Após três temporadas, a série, hoje com status de cult, ganhou no ano passado uma continuação feita pelo canal de streaming Hulu. Essa quarta fase chega nesta quinta-feira 5 ao canal HBO e ao HBOGo, a partir de 21h15. Na nova leva de episódios — que pode ser vista independentemente das temporadas anteriores — Veronica precisa desvendar um atentado em sua pequena cidade de origem.

O canal de streaming da Globo tem um amplo catálogo de filmes nacionais, entre eles comédias populares como as franquias Minha Mãe É uma Peça, O Candidato Honesto, Crô e De Pernas para o Ar. Também podem ser vistas por lá cinebiografias de relevantes personagens da história nacional, caso de Elis Regina, Maysa, Gonzaguinha e Chacrinha. Duas dicas são os filmes Que Horas Ela Volta?, premiado em festivais pelo mundo, e o diferentão Zoom, coprodução que traz no elenco nomes brasileiros e gringos, como Gael Garcia Bernal.

Ensaios de George Orwell

O autor dos best-sellers 1984 e A Revolução dos Bichos, romances que voltaram com força à lista de mais vendidos durante a quarentena, Orwell terá um novo título no Brasil a partir da terça-feira, 9, quando a Companhia das Letras lança a coletânea Sobre a Verdade, em e-book.

Jota Quest anima o sábado

A banda mineira fará uma live solidária no sábado, 6, às 20h, com transmissão no canal oficial do grupo no YouTube. Batizado de Dias Melhores, o show online vai arrecadar fundos para a compra de alimentos e produtos de higiene para a população carente do Amazonas. Confira neste link a agenda de lives da semana.

