De Pearl Jam a Jorge e Mateus: 4 boas lives para assistir na semana

O cardápio de lives da semana terá apresentação de Pearl Jam e outras bandas importantes do estado americano de Washington, no domingo, que farão uma live beneficente para as pessoas afetadas ali pela Covid-19. No sábado, o Jota Quest é a boa pedida, enquanto o trio paranaense Tuyo, com seu indie descolado, também merece atenção. Na quarta-feira, a dupla sertaneja Jorge e Mateus celebra seus 15 anos. A seguir, confira as quatro boas apresentações musicais online que vão acontecer entre os dias 5 e 11 de junho — e o calendário da semana.

Sábado, 6/6

Jota Quest

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da banda

Os mineiros do Jota Quest farão uma live solidária neste sábado, batizada de Dias Melhores, para a compra de alimentos e produtos de higiene a serem entregues a população carente do estado do Amazonas. O evento vai contar, é claro, com a música da banda, mas também com bate-papo dos artistas com o público.

Sábado, 6/6

Tuyo

Horário: 21h

Local: YouTube oficial da banda

O trio paranaense Tuyo, conhecido por misturar folk e soul com elementos eletrônicos, e formado pelas irmãs Lio e Lay Soares e o músico Jean Machado, faz neste sábado mais uma live no YouTube. Na apresentação, os artistas irão tocar seus principais sucessos e também conversar com o público.

Domingo, 7/6

Festival All in WA (Pearl Jam, Dave Matthews Band, Brandi Carlile, Ben Gibbard, The Black Tone, entre outros

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Canal da Amazon Music no Twitch

O festival All In WA: A Concert for Covid-19 Relief vai reunir grandes nomes do estado de Washington, como Pearl Jam, Dave Matthews Band, Brandi Carlile, Ben Gibbard, The Black Tone, entre outros, para arrecadar fundos para auxiliar a instituição All In WA, que auxilia trabalhadores e famílias do estado americano de Washington. Os shows serão transmitidos pela plataforma Twitch, no canal da Amazon Music.

Quarta-feira 10/6

Jorge & Mateus

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da dupla

Uma das duplas recordistas de audiência em lives no YouTube, Jorge & Mateus fará sua terceira apresentação nesta quarta-feira, véspera do feriado de Corpus Christi, desta vez para celebrar seus 15 anos de formação. No show, a dupla vai relembrar um pouco de sua história tocando os principais clássicos da carreira.

Outras lives da semana:

Sexta-feira, 5/6

Luíza e Maurílio

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Marcelo D2

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Mano Walter

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

WC No Beat

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Ponto de Equilíbrio

Horário: 21h

Local: YouTube oficial do artista

Rashid

Horário: 21h30

Local: No site www.culturaemcasa.com.br

Sábado – 6/6

Vikings Festival (Digão, Rastaclone, Duets e Batalha de Bandas)

Horário: 15h30

Local: Facebook @vikingsfestivaloficial

Ana Carolina

Horário: 19h

Local: Instagram do Shopping Cidade Jardim @cidadejardimshopping

Banda Jack Caolho

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Bell Marques

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Zé Neto & Cristiano

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Unidos da Vila Maria

Horário: 18h

Local: YouTube oficial da escola

Fernando & Sorocaba

Horário: 21h

Local: YouTube oficial do artista

Domingo, 7/6

Inimigos da HP

Horário: 14h

Local: https://www.ingresse.com/churrascodoinimigos (R$ 10)

Thaeme & Thiago

Horário: 16h

Local: YouTube oficial do artista

Mumuzinho

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Villamix em casa modão (Leonardo, Cezar & Paulinho, Trio Parada Dura, Matogrosso & Mathias e Rionegro & Solimões)

Horário: 15h

Local: Canal oficial no YouTube do @VillaMix

Segunda-feira, 8/6

Casa dos Caipiras (Adriana Farias Violeira)

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do artista

Terça-feira, 9/6

Quarta-feira, 10/6

Luíza Possi

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do artista

Fabiano Guimarães

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Quinta-feira, 11/6

Daniel Boaventura (Tributo a Frank Sinatra)

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do artista

Xande de Pilares

Horário: 16h

Local: YouTube oficial do artista

É o Tchan

Horário: 16h

Local: YouTube oficial do artista

Lucas Lucco

Horário: 17h30

Local: YouTube oficial do artista

Cavaleiros do Forró

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do artista

Di Ferrero

Horário: 22h

Local: YouTube oficial do artista