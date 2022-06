‘Não sou uma vítima perfeita’, diz Amber Heard sobre derrota para Depp

Amber Heard deu uma longa entrevista para o jornal americano Today, a primeira desde a derrota no tribunal contra Johnny Depp, que foi ao ar em duas partes nesta semana. Na segunda metade, exibida nesta terça-feira, 14, Amber foi questionada sobre a ameaça do ex-marido antes do julgamento, de que ela sofreria uma “humilhação global”. “Sei que ele prometeu isso. Eu não sou uma vítima perfeita ou uma vítima simpática. Mas quando testemunhei, pedi que o júri me visse como humana e ouvisse as palavras dele [de Depp], que havia feito essa promessa. Parece que ele conseguiu”, declarou sobre a mensagem de texto exposta no tribunal.

Durante o julgamento, a internet foi tomada por memes e opiniões sobre o caso, incluindo publicações no TikTok que zombavam das declarações de Amber e absolviam Depp. Pouco depois da sentença, a hashtag #justiceforjohnnydepp (Justiça por Johnny Depp) tinha quase 20 bilhões de visualizações, contra 80 milhões de #justiceforamberheard (Justiça Por Amber Heard) e o termo #amberheardisguilty (Amber Heard é culpada) acumulava 900 milhões. “Mesmo alguém que tenha certeza de que eu mereço todo esse ódio e ache que estou mentindo, não pode me olhar nos olhos e dizer que houve uma representação justa nas redes sociais”, opinou ela na primeira parte da entrevista.

Além do “cancelamento” online e do descrédito no tribunal, Hollywood também se enrolou no processo. Boatos de bastidores que circulam há semanas apontavam que as cenas de Amber em Aquaman 2 teriam sido cortadas em função do desgaste causado pelo processo. “O boato continua como era no primeiro dia – impreciso, insensível e um pouco insano”, respondeu um porta-voz da atriz em comunicado à Variety.

No processo aberto em 2019, Depp reivindicou 50 milhões de dólares por difamação em decorrência de um artigo que Amber escreveu em 2018 para o jornal The Washington Post, no qual relatava ter sido vítima de violência doméstica. O júri decidiu que Amber difamou Depp com a publicação, e ela foi condenada a pagar mais de 10 milhões de dólares em danos compensatórios e punitivos ao ex-marido.

Ao falar sobre o caso, a atriz foi indagada se não se preocupa em ser processada novamente, inclusive por declarações feitas durante a entrevista. “Estou com medo de que não importa o que eu faça, não importa o que eu diga ou como eu diga, cada passo meu dê uma nova oportunidade para esse tipo de silenciamento”, revelou. Questionada sobre como se sente sobre Depp hoje, Amber surpreendeu. “Eu o amo. Eu o amava com todo o meu coração e fiz o melhor que pude para fazer um relacionamento quebrado funcionar, mas não consegui. Sem ressentimentos sobre ele. Sei que pode ser difícil de entender, ou pode ser muito fácil de entender. Se você já amou alguém, deve ser fácil.”