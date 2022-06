Entenda o veredicto do julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard

Após semanas da disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard, o júri apresentou o veredicto nesta quarta-feira, 1. O tribunal decidiu a favor de Depp dando causa ganha para a ação de difamação que o ator moveu contra a ex-mulher, mas também acatou uma das reivindicações de Heard — ou seja, os dois tiveram atitudes difamatórias um contra o outro, mas o protagonista de Piratas do Caribe receberá muito mais dinheiro pelo processo.

O ator estava processando a ex-mulher em 50 milhões de dólares por difamação em decorrência de um artigo que ela havia escrito, em 2018, para o jornal The Washington Post, no qual relatava ter sido vítima de violência doméstica. O júri decidiu que Amber Heard difamou Depp com a publicação. A atriz foi condenada a pagar ao ex-marido 10 milhões de dólares em danos compensatórios e mais 5 milhões em danos punitivos — este último valor, na prática, será diminuído para 350.000 dólares pela juíza Penney Azcarate conforme o limite estatutário do estado.

Já a quantia concedida a Heard será muito menor porque o júri acatou apenas uma das três reivindicações que a ex-esposa de Depp fez durante o julgamento. Ela entrou com uma ação de 100 milhões de dólares contra o ex, alegando que foi difamada por comentários feitos por Adam Waldman, advogado de Depp. O tribunal, porém, julgou como difamatória apenas uma fala de Waldman durante entrevista de que Heard e seus amigos “armaram” para o ator durante uma discussão do casal em maio de 2016. A atriz receberá 2 milhões em danos compensatórios e nada por danos punitivos.

