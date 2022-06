A difícil sinuca de Amber para pagar indenização a Johnny Depp

Chegou ao fim nessa quarta-feira, 1º, a batalha judicial entre Amber Heard e Johnny Depp, com o ator triunfando sobre a ex-esposa. O detalhe é que Amber, além de sair como grande perdedora perante o júri e a opinião pública, também não tem dinheiro suficiente para arcar com o prejuízo do processo.

Segundo a deliberação do juri, Amber terá de pagar ao ex-marido 10 milhões de dólares em danos compensatórios, e mais 350 000 dólares extras em danos punitivos por ter difamado Depp em um artigo no Washington Post em que afirma ter sido vítima de violência doméstica. A fortuna de Amber, porém, é menor do que isso. De acordo com o site Celebrity Net Worth, ela tem um patrimônio de 2,5 milhões de dólares. A Fox Business foi mais generosa, estimando uma conta bancária de 8 milhões de dólares. Mesmo assim, bem aquém do necessário para compensar o ex.

Mesmo se descontados os 2 milhões de dólares que Depp teria de pagar a Amber – já que ele também foi considerado culpado por difamação em um contra-processo movido por ela durante o julgamento -, ela ainda assim não teria dinheiro suficiente para pagar a dívida com o ex-marido. A situação de Depp é mais confortável. Ele teria ganhado 650 milhões de dólares em salários entre 2003 e 2016 segundo a Celebrity Networth. A maior parte do dinheiro foi torrada ao longo dos anos, mas o site estima que o ator ainda tenha cerca de 100 milhões de dólares restantes.

Vale lembrar que a situação das finanças de Amber Heard já não era boa antes do julgamento. Na época do divórcio, Depp havia concordado em pagar a Heard 7 milhões de dólares, que ela dividiria em doações para a ACLU e para o Hospital Infantil de Los Angeles. Apesar dos 3,5 milhões esperados, Dougherty disse que a ACLU recebeu apenas 1,3 milhão: 350.000 diretamente de Heard, 500.000 de um fundo vinculado a Musk, 350.000 de outro fundo e 100.000 de Depp. Em 2019, a ACLU soube que Heard estava com problemas financeiros e, por isso, não poderia cumprir com a promessa em totalidade.

Continua após a publicidade