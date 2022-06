Sai a sentença final do caso de Johnny Depp e Amber Heard

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após semanas de acusações e provas sendo exibidas no tribunal em Fairfax, Virgínia, Estados Unidos chegou-se a um veredito sobre as acusações entre Johnny Depp e Amber Heard. O júri (cinco homens e duas mulheres) se reuniu por cerca de 14 horas. Às 16 horas dessa quarta-feira, foi anunciado: A atriz vai pagar 15 milhões de dólares e o ator, 2 milhões, pela troca de acusações de agressão. Dezenas de pessoas acompanharam do lado de fora do tribunal, com cartazes de apoio e contrários a Depp.

O ator não compareceu ao tribunal para ouvir a sentença final, por ter alegado “compromissos de trabalho” no Reino Unido, segundo a CNN norte-americana. Se ele estava por acesso via internet, Heard fez questão de comparecer ao tribunal – vestida de preto. A atriz falou após o veredito: “A decepção que eu sinto hoje vai além das palavras”.

Depp processou Heard por difamação em 50 milhões de dólares por uma entrevista de 2018, na qual ela escreveu para o The Washington Post. Foi quando ela disse sofrer abuso doméstico. Embora Depp não tenha sido citado no artigo, ele afirma que isso lhe custou papéis importantes na carreira.

Midiatizado e acompanhado por redes sociais acaloradas, o julgamento por difamação estava em andamento desde abril e os jurados ouviram mais de 100 horas de depoimentos, incluindo dezenas de testemunhas, além das versões de Depp e Heard.

Heard e Depp se conheceram em 2009 e foram casados entre 2015 e 2016.