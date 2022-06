‘Absolvido’ no TikTok, Johnny Depp entra na plataforma para agradecer fãs

Após a vitória no julgamento contra a ex-esposa, Amber Heard, Johnny Depp fez sua estreia no TikTok — plataforma que diante a opinião pública ajudou na sua absolvição — para agradecer o apoio dos fãs. Com mais de 5 milhões de seguidores, o protagonista de Piratas do Caribe publicou um video com imagens suas chegando até o tribunal de Fairfax, na Virgínia, enquanto seus fãs o aplaudiam do lado fora, e momentos seus durante os shows recentes que fez com o cantor Jeff Beck.

“Para todos os meus apoiadores mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos”, escreveu Depp na legenda do vídeo. “Percorremos juntos o mesmo caminho. Fizemos a coisa certa juntos, tudo porque vocês se importavam. E agora, todos seguiremos. Vocês são, como sempre, meus patrões e mais uma vez estou reduzido a nada”, completou.

@johnnydepp To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD ♬ Stranger – Love Joys

Nesmo ferindo as diretrizes da plataforma, diversos apoiadores do ator publicaram vídeos cômicos no TikTok durante o julgamento ironizando e descredibilizando todas as falas de Amber Heard. Em comunicado a revista americana Enterteinment Weekly, um porta-voz de Heard criticou a postura de Johnny Depp com o vídeo. “Como Johnny Depp diz que está ‘avançando’, os direitos das mulheres estão retrocedendo.”

Nos últimos meses, o julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard dominou o noticiário com revelações chocantes sobre o relacionamento do ex-casal. O ator entrou com um processo por difamação contra a ex-mulher por um artigo que ela escreveu, em 2018, para o The Washington Post, alegando ter sofrido violência doméstica. O júri decidiu a favor de Depp, condenando Heard a pagar ao ex-marido 10 milhões de dólares em danos compensatórios e 5 milhões em danos punitivos — valor diminuído para 350.000 de dólares para o limite legal do estado. O ator também precisará pagar a ex-mulher 2 milhões de dólares em danos punitivos por difamação.

Continua após a publicidade