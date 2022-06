Amber Heard sobre vitória de Depp no tribunal: ‘Ele é um ator fantástico’

Amber Heard falou pela primeira vez sobre a batalha judicial contra Johnny Depp em uma entrevista exclusiva ao jornal Today da emissora americana NBC. Durante a conversa, que vai ao ar nessa terça e quarta-feira, e em um especial de 1 hora na sexta, 17, Amber acusou as redes sociais de terem sido injustas com ela, e disse não culpar o júri pelo veredito. “Na verdade eu entendo [a vitória de Depp]. Ele é uma pessoa amada e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico”, disse sobre o ex-marido.

No julgamento de seis semanas, o ator reivindicou 50 milhões de dólares por difamação em decorrência de um artigo que Amber escreveu em 2018 para o jornal The Washington Post, no qual ela relatava ter sido vítima de violência doméstica. O júri decidiu que Amber difamou Depp com a publicação, e a atriz foi condenada a pagar mais de 10 milhões de dólares em danos compensatórios e punitivos ao ex-marido.

Apesar de dizer que entende o veredito, a atriz comentou sobre a cruzada que enfrentou nas redes sociais ao longo dos dois meses de julgamento. Na ocasião, a internet foi tomada por memes e opiniões alvoraçadas sobre o caso, incluindo uma série de publicações no TikTok que zombava das declarações de Amber e absolvia Depp. Pouco depois da sentença, a hashtag #justiceforjohnnydepp (Justiça por Johnny Depp) tinha quase 20 bilhões de visualizações no TikTok, contra 80 milhões de #justiceforamberheard (Justiça Por Amber Heard). Enquanto isso, o termo #amberheardisguilty (Amber Heard é culpada) acumulava 900 milhões. “Mesmo alguém que tenha certeza de que eu mereço todo esse ódio e ache que estou mentindo, não pode me olhar nos olhos e dizer que houve uma representação justa nas redes sociais”, opinou.

Em uma entrevista recente também ao Today, a advogada de Amber afirmou que a reação popular na internet transformou o processo em um “zoológico” e que “não há possibilidades” de o júri não ter sido influenciado por isso. Amber, no entanto, diz não levar o ódio online para o lado pessoal. “Eu não me importo com o que pensam sobre mim e com os julgamentos sobre o que aconteceu na privacidade da minha casa, no meu casamento.”

Confira a prévia da entrevista:

.@savannahguthrie sat down for an exclusive conversation with #AmberHeard. "You cannot tell me that you think that this has been fair,” Heard shared, in reference to social media representation. pic.twitter.com/56Ju7pYg1x — TODAY (@TODAYshow) June 13, 2022