‘Demonizada’ nas redes, Amber prepara contra-ataque ao ex Depp

A advogada Elaine Bredehoft, que defendeu Amber Heard na disputa judicial contra o ex-marido Johnny Depp, falou nessa quinta-feira, 2, que a atriz recorrerá de sua condenação por difamação, e apontou o apoio das redes sociais a Johnny Depp como um possível fator de influência na decisão do júri.

Em entrevista ao jornal Today, a advogada disse que Amber foi “demonizada” no tribunal e que tem argumentos “excelentes” para recorrer do processo. “Uma série de coisas foram permitidas nesse julgamento que não deveriam ter sido. Isso confundiu o júri. Não fomos autorizados a falar sobre o julgamento do Reino Unido”, revelou Elaine, citando o caso em que Depp perdeu um processo de difamação para o jornal The Sun, que o chamou de agressor de esposa.

Questionada se a repercussão do caso nas redes sociais teria impactado no veredito dos juízes, a advogada afirmou que o processo foi transformado em um “zoológico” e que “não há possibilidades” de o júri não ter sido influenciado por isso. “Eles iam para casa todas as noites. Eles têm famílias. Suas famílias estão nas redes sociais” , apontou. “Eu era contra as câmeras na sala do tribunal e argumentei contra isso por causa da natureza sensível do caso”, concluiu.

No momento do veredito, mais de 3,5 milhões de pessoas assistiam ao vivo a live da sentença. Ao longo dos dois meses de julgamento, as redes sociais foram tomadas por memes e opiniões alvoraçadas sobre o caso, incluindo uma trend no Tik Tok que zombava das declarações de Amber, voltando a opinião pública contra a atriz.