Johnny Depp já tem seu 1º projeto profissional após briga na Justiça

Johnny Depp está pronto para seu primeiro projeto profissional após a vitória na Justiça contra a ex-esposa Amber Heard. Durante um show na quinta-feira, 2, em que Depp fez uma participação especial, o cantor Jeff Beck anunciou que lançará um álbum com o astro de Piratas do Caribe. “Conheci esse cara há cinco anos e nunca paramos de rir desde então. Na verdade, fizemos um disco juntos”, declarou antes de anunciar o lançamento para o mês de julho.

O disco foi citado pela primeira vez em abril de 2020, em uma postagem feita por Depp no Instagram. Na época, o ator descreveu Beck como um “irmão” e “um dos seus maiores heróis da guitarra”, e lançou um cover de Isolation, de John Lennon, em parceria com o cantor.

Nas últimas semanas, Depp apareceu de surpresa e atacou de rockstar em algumas apresentações de Beck, alvoroçando o público com covers de canções conhecidas, incluindo Little Wing, de Jimi Hendrix, e What’s Going On, de Marvin Gaye. Agora, depois do veredito, o ator foi adicionado oficialmente ao line-up dos shows remanescentes da turnê inglesa do cantor, noticiou o jornal The Telegraph.

Famoso pelos papeis nos cinemas, e controverso pelo mal comportamento no set e pelas acusações de abuso contra a ex-esposa, Depp sempre se interessou pela música. Além da parceria com Beck, o ator também é membro da banda Hollywood Vampire, ao lado dos consagrados Alice Cooper e Joe Perry.