Soltinho, Johnny Depp ataca de rockstar dias antes do fim de julgamento

Enquanto espera o veredito do julgamento em que processa por difamação a ex-esposa, Amber Heard, Johnny Depp parece estar em clima de celebração. No último domingo, 29, o ator fez uma aparição-surpresa no show do guitarrista Jeff Beck, em Sheffield, na Inglaterra. Depp, que tem uma veia no rock, cantou e tocou guitarra ao lado do artista. Eles interpretaram Isolation, colaboração da dupla lançada em 2020, que é um remake da música de John Lennon, além de duas outras covers — What’s Going On, de Marvin Gaye, e Little Wing, de Jimi Hendrix. Há especulações de que Depp apareça ao lado de Beck novamente, nos próximos dois dias, no Royal Albert Hall, em Londres.

O lado roqueiro de Depp vem de longe. Antes de se tornar ator, ele teve a ambição frustrada de ser músico. Em 2012, formou o grupo Hollywood Vampires, ao lado dos veteranos Alice Cooper e Joe Perry, do Aerosmith. A banda chegou a se apresentar no Rock in Rio em 2015.

O resultado do longo julgamento midiático, iniciado em 11 de abril nos tribunais da Vírgina, Estados Unidos, deve ser revelado na próxima terça-feira, 31. O júri está deliberando o caso desde a tarde de sexta-feira. Depp processa Heard em 50 milhões de dólares, alegando difamação por causa de um artigo publicado por ela no jornal The Washington Post, em 2018, no qual denunciava ter sofrido abuso nas mãos do ex. A atriz, por sua vez, processa Depp de volta pelo dobro do valor, 100 milhões de dólares.

Continua após a publicidade