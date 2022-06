Johnny Depp se manifesta sobre vitória na Justiça: ‘verdade veio à tona’

Johnny Depp divulgou um comunicado sobre o resultado do julgamento contra a ex-esposa Amber Heard. Segundo deliberou o júri, Depp venceu o processo de difamação movido por ele contra a atriz: ela foi condenada a pagar 15 milhões de dólares de indenização ao ator, enquanto ele também deverá pagar a ela 2 milhões de dólares, pela troca de acusações entre os advogados de ambos. Sobre o resultado, Depp afirmou: “Desde o início, independente do resultado, o objetivo do caso era esse: trazer a verdade à tona. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos que permaneceram firmes em seu apoio a mim.”

Amber Heard também soltou um comunicado no qual disse estar extremamente decepcionada com o resultado. “Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder e influência desproporcionais do meu ex-marido. Estou ainda mais desapontada com o que esse veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso”, disse.