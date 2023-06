Por que filhas de Gugu Liberato não acreditam em suposto novo irmão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sofia e Marina Liberato, filhas de Gugu Liberato, comentaram a respeito do suposto ‘filho perdido’ do apresentador. O vendedor de carros Ricardo Rocha, 48, alega ser irmão das jovens de 19 anos, que não acreditam nessa possibilidade. O comerciante foi entrevistado por Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, que foi ao ar no domingo, 25. Ele disse que está em busca de preencher essa lacuna e que possui os traços de Gugu. “Tinha medo de me expor. Está cada vez mais perto de descobrir a verdade. Eu vou até o fim. Eu sinto que ele é meu pai”.

Já as filhas do apresentador falaram sobre o caso no Fantástico. Marina surgiu aos risos e demonstrou não acreditar na história. O principal motivo seria a idade de Gugu, já que, segundo as declarações, ele só teria 14 anos na época. “Acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho e meu pai teria 14 anos se isso aconteceu. Acho um pouco difícil ter acontecido”. Agora, para provar a paternidade, o vendedor exige um teste de DNA a partir do material genético dos três filhos de Gugu.

