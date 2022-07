Netflix fecha acordo para criar assinaturas com propaganda

A opção de assinatura da Netflix com propagandas e a um preço reduzido está um passo mais perto de virar realidade. Na quarta-feira, 13, a gigante do streaming anunciou que fechou um acordo com a Microsoft para introduzir na plataforma um plano baseado em anúncios. “A Microsoft ofereceu a flexibilidade para inovar ao longo do tempo tanto na frente tecnológica quanto na comercial, além de oferecer uma política forte de proteção de privacidade aos nossos membros”, revelou o chefe de operações Greg Peters.

O novo modelo é uma das estratégias da Netflix para estancar a sangria que se abateu sobre a empresa: no primeiro semestre desse ano, a gigante perdeu 200 000 assinantes, a primeira queda de usuários registrada em sua história. A ideia inicial era que a novo plano fosse lapidado nos próximos dois anos, mas a empresa assinalou em maio que a mudança pode chegar ainda no final desse ano. “Estamos nos estágios iniciais e temos muito a fazer, mas nosso objetivo a longo prazo é claro: mais opções para os consumidores e uma experiência premium, melhor do que a TV linear, para os anunciantes”, esclareceu Peters nesta semana.

O acordo com a Microsoft consolida de vez a mudança na mentalidade da plataforma, que era fervorosamente contra a propaganda, já que a ausência delas costumava ser um dos pilares que diferencia o streaming da televisão. No Festival de Criatividade Cannes Lions, o CEO Ted Sarandos comparou o novo modelo com os tradicionais comerciais da televisão, dizendo que busca uma experiência de publicidade “mais integrada e menos disruptiva”.

No Brasil, a Netflix oferece atualmente três opções de planos: o básico, o padrão e o premium, com valores de R$25,90, R$39,90 e R$55,90, respectivamente. Ainda não há previsão de valores para a assinatura com anúncios, mas a ideia é que o preço seja reduzindo, atraindo clientes que julgam as cifras atuais altas demais para o bolso.