O plano da Netflix que pode baixar preço da assinatura ainda este ano

O plano da Netflix de investir em uma assinatura baseada em anúncios, e mais barata para o consumidor, pode ser colocado em prática até o final de 2022. Antes previsto como uma estratégia de médio prazo, a ser implantada em até dois anos, a decisão pode ganhar forma ainda esse ano. A nova previsão foi transmitida aos funcionários em um memorando na terça-feira, 10, de acordo com uma reportagem do The New York Times.

Segundo fontes internas do jornal, que preferiram não se identificar, os executivos da Netflix pretendem introduzir a opção com anúncio nos últimos três meses do ano. O memorando também revela que empresa planeja começar a reprimir o compartilhamento de senhas entre sua base de assinantes na mesma época. “Sim, é rápido e ambicioso e exigirá algumas compensações”, diz a nota, não confirmada oficialmente pela companhia.

No primeiro trimestre deste ano, a Netflix perdeu assinantes pela primeira vez em sua história, e prevê uma nova queda de até 2 milhões de clientes nos próximos meses. Um dos planos para conter essa tendência é oferecer aos usuários uma opção de baixo custo. “Aqueles que acompanham a Netflix sabem que sou contra a complexidade da publicidade e um grande fã da simplicidade da nossa assinatura”, disse o co-CEO Reed Hastings na ocasião. “Apesar disso, apoio a escolha do consumidor de permitir que eles optem por um preço mais baixo se quiserem aguentar a publicidade – faz muito sentido.”

Atualmente, a Netflix oferece três opções de planos no Brasil: o básico, o padrão e o premium, com valores de R$25,90, R$39,90 e R$55,90, respectivamente. Ainda não há previsão de valores para a assinatura com anúncios.