O plano da Netflix para estancar perda de milhões de assinantes

No primeiro semestre desse ano, a Netflix perdeu assinantes pela primeira vez em sua história. Para conter essa tendência, que levou à queda de 200 000 usuários no período, no entanto, a gigante do streaming já tem suas cartas na manga. Durante a reunião que anunciou a fuga de assinantes, o co-CEO Reed Hastings revelou que a empresa está cogitando oferecer pacotes de baixo-custo e opções com anúncios.

Segundo Hastings, a companhia deve definir a estratégia para colocar a ideia de pé em um ou dois anos. A decisão é uma virada no modo de pensar da empresa, que costumava se colocar sempre contra a publicidade na plataforma. “Aqueles que acompanham a Netflix sabem que sou contra a complexidade da publicidade e um grande fã da simplicidade da nossa assinatura”, disse Hastings. “Apesar disso, apoio a escolha do consumidor e permitir que eles optem por um preço mais baixo se quiserem aguentar a publicidade faz muito sentido.”

O CEO apontou os streamings baseados em anúncios como uma alternativa já testada pelas concorrentes, indicando a saída como uma alternativa para lidar com a escassez de público em um mercado cada vez mais competitivo. “Acho que não temos muitas dúvidas de que [o modelo de anúncio] funciona”, disse Hastings, citando Hulu e HBO Max como exemplos de sucesso.

Além do modelo de anúncios, uma outra prática que deve ser adotada pela empresa, essa focada no aumento da receita, é viabilizar uma maneira de cobrar assinatura dos cerca de 100 milhões de usuários que utilizam a conta de maneira compartilhada. Isso ajudaria a companhia a reduzir as perdas previstas para os próximos meses, quando se estima que terá 2 milhões de usuários a menos.