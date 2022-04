Netflix perde assinantes pela primeira vez em dez anos

Durante pouco mais de uma década, a Netflix, o serviço de streaming de filmes mais popular do mundo, só ganhou assinantes. Mas parece que a situação mudou. Em um comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 19, a empresa anunciou que perdeu 200.000 assinantes apenas no primeiro trimestre de 2022.

A queda foi registrada depois que o serviço anunciou um aumento de preços em mercados importantes, como Estados Unidos e Reino Unido, e decidiu suspender as operações na Rússia após a invasão da Ucrânia. Mas o movimento deve continuar – e acelerar. Mais 2 milhões devem abandonar o streaming até julho, de acordo com as informações divulgadas aos investidores.

“Nossa penetração familiar relativamente alta – incluindo o grande número de famílias que compartilham contas -, combinada com a concorrência, está criando ventos contrários no crescimento da receita”, diz o comunicado. Para tentar minimizar os impactos, a empresa já anunciou que vai reforçar o monitoramento de usuários que compartilham a conta com outras pessoas.

Quando mudou seu modelo de negócios e adotou o streaming, a Netflix dominou o mercado por bastante tempo, mas desde então outras empresas correram atrás do prejuízo e hoje a concorrência é imensa. Praticamente todos os grandes estúdios oferecem seus próprios serviços, e o usuário é obrigado a escolher aqueles mais alinhados com suas preferências.

Ainda assim, a Netflix tem mais de 220 milhões de seguidores no mundo inteiro. Para efeito de comparação, a Amazon Prime tem 148 milhões de assinantes apenas nos Estados Unidos, embora seu serviço inclua outras vantagens na loja da Amazon. A Disney + alcançou a marca de 129,8 milhões de usuários no primeiro trimestre deste ano.

