Emmy 2022: como a Netflix caiu do trono de forma impressionante

Com a divulgação da lista dos indicados ao Emmy 2022 na terça-feira, 13, uma informação se destacou: a HBO conquistou 140 nomeações, enquanto a Netflix, considerada a gigante do streaming, recebeu 105. Como no ano passado a diferença entre as duas foi de apenas uma indicação (a HBOrecebeu 130 e a Netflix, 129), é nítido como a margem se alargou em apenas um ano. A razão não tem segredo: o que faz diferença é a qualidade das produções de ambas.

Succession, da HBO, bateu 25 indicações, sendo o programa com mais menções na principal premiação da TV e do streaming. Outras tramas, como The White Lotus, Hacks, Euphoria e Barry, também brilharam entre as diversas categorias, com dezenas chances de faturar um troféu.

Já a Netflix concorre com Better Call Saul, Inventando Anna, Ozark, Stranger Things e Round 6 — sendo que a coreana tem chance de fazer história se for premiada: será a primeira produção em língua não-inglesa a ganhar o prêmio de melhor série dramática. Vale lembrar que a plataforma ostenta o recorde de maior vencedora da história do Emmy, com 44 estatuetas conquistadas em 2021. A prova de fogo da Netflix, entretanto, será demonstrar não propriamente que continua sendo a maior, mas que sua produção mantém a relevância. Seu modelo de negócio de produzir cada vez, priorizando a quantidade em vez da qualidade, está se desgastando – e o Emmy 2022 atesta isso de forma cristalina.

O fato de a Netflix estar em uma inédita crise, com perda de assinantes pela primeira vez na história e demissões para se adequar a tempos mais bicudos, só acentua a sensação de que a plataforma vive uma tempestade perfeita. Daquei em diamte, é provável que ela tenha menos margem para investir tão pesado e, assim, virar o jogo da competição no streaming, para ganhar terreno de novo em premiações que trazem prestígio como o Emmy.

Atrás de HBO e Netflix, o Hulu ficou em terceiro no ranking de quantidade de indicações dos streamings, com 58; seguido por Apple TV+, com 51; a Disney+ teve 34; e a Amazon Prime Video foi lembrada 30 vezes. A Apple TV+, inclusive, bateu recorde com essas 51 indicações graças a Ted Lasso e Ruptura, mostrando que a concorrência para a Netflix está ficando cada mais dura.