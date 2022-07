Emmy 2022: onde assistir às séries indicadas ao prêmio

Foram anunciadas nesta terça-feira, 12, as séries indicadas ao Emmy 2022, maior prêmio americano voltado a programas e profissionais da televisão, cuja cerimônia acontece em 12 de setembro. Graças ao crescimento frenético dos produções de streaming ano após ano, a maioria dos títulos que concorrem nas principais categorias está a um clique de distância de uma boa maratona enquanto os vencedores não são anunciados. Confira abaixo as séries disponíveis em cada plataforma:

Séries na Netflix

Ozark

Round 6



Stranger Things

Better Call Saul



MAID



Inventando Anna



Séries na Apple TV+

Severance



The Morning Show

Ted Lasso

Séries na HBO Max

Succession



Segura a Onda (Curb Your Enthusiasm)





The Flight Attendant





Euphoria



Barry



Hacks



Insecure



The White Lotus



Scenes from a Marriage



The Staircase



Station Eleven

Séries no Star+

Only Murders in the Building



Dopesick



The Dropout

Pam & Tommy



What We Do in the Shadows



American Crime Story: Impeachment



Série no Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel



Série no Paramount+

Yellowjackets



Série no Starzplay

The Great



Série no Globoplay

Killing Eve