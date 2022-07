Emmy 2022: a dura tarefa de ‘Round 6’ para quebrar um tabu na TV americana

Fenômeno mundial, Round 6 se tornou a primeira série de língua estrangeira a concorrer pela categoria de melhor série dramática no Emmy. Além disso, a produção coreana lançada no ano passado conquistou 14 indicações na maior premiação da TV e do streaming, que divulgou a lista nesta terça-feira, 12. O hit da Netflix concorre a melhor ator com Lee Jung-jae, melhor atriz coadjuvante com Jung Ho-yeon e melhor ator coadjuvante com Park Hae-soo e Oh Yeong-su. Mas entre concorrer e vencer existe uma diferença óbvia, e os jurados da Academia de Artes e Ciências Televisivas terão de exibir a mesma coragem do Oscar para consagrar uma trama sul-coreana como o melhor da TV – a exemplo do que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas fez com Parasita, em 2020.

Para conquistar qualquer estatueta do Emmy, Round 6 precisará dos votos de 17 000 membros da Academia, formada por profissionais que atuam de alguma forma na televisão e que escolhem os melhores. O drama sobre um jogo mortal para ganhar uma enorme quantia em dinheiro já está fazendo história só de ter sido nomeado, mas ainda deve enfrentar o grande desafio de vencer as barreiras americanas do preconceito contra “o que é de fora”.

No Oscar, a barreira linguística foi quebrada por Parasita, que venceu a principal categoria, mesmo competindo com favoritos como Era uma Vez em… Hollywood e 1917. A produção da Netflix terá de superar o favoritismo de Succession e Euphoria, ambas da HBO, e até de Stranger Things, que é da própria Netflix, mas tem a vantagem de ser americana.

Round 6 é um sucesso inquestionável. É uma das séries mais consumidas do mundo em 2021, com mais de 1 bilhão de horas reproduzidas só em seus primeiros 28 dias no ar. A história original e o talento dos atores também consagraram a série como uma das melhores da história na visão do público. Resta saber se o Emmy está pronto para reconhecer esses atributos importados da Coreia do Sul.