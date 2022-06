A relação de amor e ódio dos assinantes com a Netflix

Mesmo com a queda acentuada de assinantes que a Netflix sofreu após aumentar seus preços, parece que a plataforma ainda é uma prioridade entre os usuários de streaming. De acordo com o Relatório de Satisfação de Streaming de 2022 da empresa americana de tecnologia Whip Media, reportado pela revista Variety, a Netflix ficou em último lugar em termos de valor percebido, ou seja, de custo-benefício, entre os nove serviços monitorados. Mas apesar do resultado negativo, a pesquisa também mostrou que a gigante do streaming continua sendo plataforma indispensável para os usuários — já que 31% dos entrevistados disseram que se pudessem manter apenas uma assinatura, seria da Netflix.

O estudo mediu a satisfação dos clientes com o Disney+, HBO Max, Applet TV+, Hulu, Peacock, Netflix, Paramount+, Amazon Prime Video e Discovery+. Para isso, foram entrevistados, entre os dias 29 de abril e 4 de maio, 2460 usuários dos Estados Unidos entre 18 e 54 anos, através do aplicativo da empresa US TV Time.

Mesmo liderando o ranking das plataformas obrigatórias para os assinantes, a gigante do streaming, também considerada a melhor em experiência e recomendações de conteúdo, caiu 10% em comparação ao mesmo estudo realizado em 2021 — enquanto a HBO Max e o Disney+ aumentaram suas porcentagens. O principal motivo para a queda foi o aumento de preços da Netflix no começo do ano. Os novos valores, mais salgados do que nunca, foram responsáveis pelo cancelamento de várias assinaturas. Segundo a pesquisa, esse foi o motivo para 69% dos ex-clientes abandonarem a plataforma.

Em meio as crises enfrentadas pela Netflix, outros serviços estão mostrando sua potência de crescimento — principalmente a HBO Max. Agora, parte da Warner Bros. Discovery, a plataforma, conhecida por títulos como Game of Thrones, lidera o ranking de satisfação geral dos clientes, com 94% dos entrevistados afirmando estarem “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com o serviço. Enquanto isso, a Netflix, que ocupava a segunda posição neste ranking em 2021, caiu para a quarta posição este ano, ficando atrás do Disney+ e do Hulu. Em termos de conteúdo e variedade de conteúdo original, a HBO Max também ocupa a primeira posição. Vão ser necessárias novas manobras para a Netflix voltar a ganhar força na guerra do streaming.

