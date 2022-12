Entre polêmicas e alegrias, 7 celebridades que deram o que falar em 2022

Com o final de 2022 se aproximando, VEJA faz uma retrospectiva das celebridades que mais causaram polêmica neste ano. Entre comportamentos erráticos e acontecimentos quase inacreditáveis, confira sete famosos que deram o que falar nos últimos 12 meses.

Kanye West

O famoso rapper empilhou polêmicas em 2022. Separado de Kim Kardashian desde o ano passado, o cantor perdeu a linha de fato neste ano ao fazer declarações antissemitas ameaçando a vida de judeus; usar uma camiseta com a frase White Lives Matter, uma ironia ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam); chegou a dizer que duvidava da morte de George Floyd, negro morto por um policial branco nos Estados Unidos; e declarou gostar de Adolf Hitler e ser simpatizante do nazismo. Tanta controvérsia causou um prejuízo milionário ao artista após marcas como Adidas e GAP romperem contratos com o astro errático.

Anitta

Artista brasileira mais bem-sucedida atualmente, Anitta bateu diversos recordes com sua música Envolver, que virou hit no TikTok e trend mundial. Com a canção cantada em espanhol, faturou um Grammy Latino em um VMA (Video Music Awards). A funkeira virou alvo de elogios e críticas após declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro, mas se afastou da campanha política após causar desconforto com o PT.

Johnny Depp

O astro de diversos filmes de Tim Burton protagonizou um ringue judicial com a ex-esposa Amber Heard. Depp processou a atriz por um artigo escrito por ela em que acusava indiretamente o ex de abuso durante o casamento de dois anos. O julgamento ganhou os holofotes, mas os dois foram declarados culpados. Neste mês, o ex-casal chegou a um acordo que deve encerrar de vez a história conturbada.

Gisele Bündchen

A modelo se divorciou de Tom Brady após o astro do futebol americano descumprir a promessa de que se aposentaria para conseguir se dedicar mais à família com Gisele, com quem tem dois filhos. Assim como Shakira, que se separou de Gerard Piqué, a top brasileira exemplificou os problemas de se abandonar uma carreira em prol de um relacionamento: a recíproca nem sempre é verdadeira. Gisele também chamou a atenção após rumores de que estaria namorando um professor de jiu-jitsu.

Will Smith

Durante a cerimônia do Oscar 2022, Chris Rock fez piada com a aparência de Jada Pinkett Smith, que estava sem cabelo devido a uma doença chamada alopecia. Marido da atriz e apresentadora, Will Smith subiu ao palco e deu um tapa no comediante, causando choque no mundo inteiro e gerando uma onda de cancelamento. Vencedor da estatueta de melhor ator por King Richard: Criando Campeãs (2021), o astro passou todos os meses subsequentes se desculpando pelo ato impulsivo.

Ezra Miller

Novo intérprete do Flash, super-herói da DC, Ezra Miller também se envolveu em controvérsias. O ator foi preso duas vezes em 2022, sob acusação ter assediado mulheres e crianças, agredido e furtado objetos. No Havaí, o ator foi detido após brigar com pessoas em um bar de karaokê. Em outra ocasião, um casal pediu uma medida protetiva contra Ezra alegando que ele invadiu seu quarto de hotel e roubou documentos como passaporte e cartões de banco. Três semanas após a primeira prisão, o ator do elenco da saga Animais Fantásticos foi preso novamente por supostamente atirar uma cadeira na cabeça de uma mulher de 26 anos durante uma festa.

Claudia Raia

Em setembro, aos 55 anos, Claudia Raia revelou a gravidez de seu terceiro filho, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Mãe de Enzo e Sophia, de 25 e 19 anos, respectivamente, filhos de Enzo Celulari, a atriz espera Luca. A artista também protagonizou uma saia-justa neste mês ao ironizar um jornalista por não saber o nome do bebê em um evento.