Claudia Raia engravida aos 55 anos do terceiro filho: “Sonho se realizou”

Aos 55 anos, Claudia Raia anunciou que está grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com Jarbas de Homem Mello, com quem é casada desde 2018. Mãe de Enzo Celulari, de 25, e Sophia Raia, de 19, filhos do antigo casamento com Edson Celulari, a atriz anunciou a novidade ao lado de Mello nesta segunda-feira, 19, pelas redes sociais. “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos! A família vai aumentar!”, celebrou a artista, em uma ação publicitária com uma marca de teste de gravidez.

Claudia Raia se tornou uma grande porta-voz contra o etarismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas e fala bastante sobre o tema na internet. A atriz se relacionou com Edson Celulari entre 1992 e 2010, quando anunciaram a separação, e começou a namorar o bailarino Jarbas Homem de Mello em 2012. Os dois se casaram no civil em 2018. Atualmente, Celulari também é pai de uma terceira filha, Chiara, nascida em fevereiro deste ano e fruto do casamento com a modelo Karin Roepke.

Confira o post de Claudia Raia:

