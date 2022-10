Gisele Bündchen oficializa divórcio bilionário de Tom Brady

Atualizado em 28 out 2022, 12h53 - Publicado em 28 out 2022, 12h40

Por Kelly Miyashiro

Gisele Bündchen anunciou seu divórcio de Tom Brady, com quem estava casada desde 2009, nesta sexta-feira, 28. A top model confirmou a separação por um post nos Stories do Instagram. “É com muita gratidão pelo nosso tempo juntos que Tom e eu assinamos nosso divórcio de forma amigável. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração”, escreveu a brasileira. Os dois têm dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. O jogador de futebol americano também é pai de John, fruto de um relacionamento anterior à Gisele.

“Vamos continuar colaborando para dar a eles o amor, o carinho e a atenção que eles tanto merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, ao mesmo tempo em que obviamente é difícil passar por isso, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e sempre desejo apenas o melhor ao Tom. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada neste momento sensível”, completou Gisele na publicação. Confira:

Tom e Gisele se conheceram em 2006. A fortuna pessoal do atleta é estimada em 250 milhões de dólares (aproximadamente 1,3 bilhão de reais) e a da top model é de 400 milhões de dólares (2,1 bilhões de reais). Juntos, eles também são donos de imóveis nos Estados Unidos e na Costa Rica.

Em fevereiro deste ano, o astro de futebol americano de 45 anos havia anunciado sua aposentadoria, conforme combinado com a brasileira, para se dedicar à família. Entretanto, ele mudou de ideia um mês depois. Gisele já tinha aberto mão de sua carreira como a modelo mais bem paga do mundo para criar os filhos, mas o marido não fez o mesmo.