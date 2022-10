A valiosa lição de Shakira e Gisele Bündchen às mulheres

Consolidadas como cantora e modelo, respectivamente, Shakira e Gisele Bündchen ostentam mais características em comum do que o fato de serem duas mulheres latinas bonitas e poderosas. Atualmente, a cantora colombiana e a modelo brasileira enfrentam divórcios de atletas que também se destacam no esporte. Elas representam ainda uma realidade comum às mulheres: ambas desaceleraram o ritmo no trabalho para cuidar da família e apoiar seus parceiros. Eles, porém, não retribuíram da mesma forma. Na noite desta quarta-feira, 19, Shakira lançou a música Monotonía, parceria com Ozuna em que manda uma indireta emotiva ao ex: “Você com as suas coisas, eu fazendo mais do mesmo / Sempre procurando protagonismo / Você esqueceu daquilo que fomos um dia / E o pior é que não foi sua culpa, nem minha / Foi culpa da monotonia / Eu nunca disse nada, mas doía em mim / Eu sabia que isso aconteceria / De repente, você não era mais o mesmo / Você me abandonou por conta do seu narcisismo”. No clipe, um homem atira um canhão contra a cantora, arrancando seu coração fora.

No começo de setembro, em entrevista à revista Elle americana, Shakira lamentou sua separação do jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, com quem viveu por mais de onze anos. A estrela pop disse enfrentar a hora mais sombria de sua vida após o fim do casamento provocado por supostas traições do marido, que causou o escrutínio da imprensa sobre seus filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Para piorar o inferno astral, o pai da cantora está na UTI em razão das sequelas de um acidente, enquanto ela lida com um problema com a Justiça espanhola, acusada de fraude fiscal. A cantora fez questão de expor sua mágoa por ter deixado a música de lado pela família, enquanto Piqué não cedeu em nada.

“Como atleta, ele queria jogar futebol e ganhar títulos e eu tinha que apoiá-lo. Quero dizer, um de nós dois teve que fazer um sacrifício. Ou ele rescindiria seu contrato com o Barcelona e se mudaria para os Estados Unidos comigo, onde está minha carreira, ou eu teria que fazer isso. E eu me sacrifiquei, Coloquei minha carreira em segunda marcha e vim para a Espanha, para apoiá-lo para que ele pudesse jogar. Foi um sacrifício de amor”, declarou Shakira.

Casados desde 2009, Gisele Bünchen e Tom Brady encaram uma situação parecida. Apesar de discretos, os pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9, já não são mais vistos juntos, e a top model, inclusive, foi flagrada sem a aliança. Em fevereiro deste ano, o astro de futebol americano de 45 anos anunciou sua aposentadoria, conforme combinado com a brasileira, para se dedicar à família. Entretanto, ele mudou de ideia um mês depois, fazendo ruir a relação conjugal. Como Shakira, Gisele havia sacrificado sua carreira para criar os filhos e esperava a mesma atitude do americano, mas isso não aconteceu.

Enquanto a papelada dos divórcios e a partilha dos bens são resolvidas, Shakira e Gisele Bünchen ensinam uma valiosa lição às mulheres modernas: em nome do amor e da família vale tudo, mas a recíproca nem sempre é verdadeira.