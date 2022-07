Relembre os maiores babados da cultura pop em 2022 – até agora

Filmes, séries, livros e discos: todo ano fica marcado por certos acontecimentos no universo da cultura e do entretenimento que serão lembrados nos anos subsequentes. Mas, para além deles, há também os babados fortes que perduram por muito tempo na memória coletiva. Afinal, essas controvérsias rendem memes, análises e debates infinitos na internet. De brigas a reconciliações, VEJA listou os fatos bombásticos que mais repercutiram na cultura pop em 2022 – até agora.

O tapa de Will Smith no Oscar

Quando Will Smith se levantou durante a cerimônia do Oscar e acertou um tapa no rosto do humorista Chris Rock, mestre de cerimônias da noite, ninguém acreditou. Em um primeiro momento, pareceu uma brincadeira encenada – mas logo ficou claro que Smith se irritou com uma piada sobre a doença de sua esposa feita por Rock. Nas semanas que se seguiram, a internet mergulhou em debate insaciável sobre quem estaria certo ou errado na história. No fim das contas, Smith não perdeu a estatueta que faturou na 94ª edição do Oscar, por seu papel no longa King Richard: Criando Campeãs, mas renunciou ao posto de membro da Academia e foi banido de frequentar a cerimônia pelos próximos dez anos. Se o episódio legará, no longo prazo, reais consequências para a carreira de Smith em Hollywood (ou à de Rock na comédia), só o tempo dirá.

A batalha judicial (e midiática) entre Johnny Depp e Amber Heard

Entre 11 de abril e 1º de junho, as redes sociais ficaram tomadas por comentários e especulações acerca do julgamento entre o ex-casal formado pelos atores Johnny Depp e Amber Heard. Nos tribunais, Depp processava Heard em 50 milhões dólares por difamação, em razão de um artigo publicado por ela no jornal The Washington Post em 2018, que abordava violência doméstica. Já a atriz processava o ex de volta, em 100 milhões. O veredito final condenou ambos, mas Heard saiu perdendo. O embate midiático chegou a arrastar Hollywood para a briga – comprovando que a já antiga conexão entre carreira e vida pessoal dos astros é cada vez mais inseparável. Agora, enquanto a atriz tenta anular a decisão do júri e contornar os resultados que podem prejudicar seu trabalho no cinema, Depp aposta em sua carreira musical, pelo menos até a poeira baixar.

Reencontros, casamentos e términos

No último final de semana, o casal Ben Affleck e Jennifer Lopez oficializou a união em um casamento em Las Vegas. A relação é antiga: “Bennifer” teve sua estreia no início dos anos 2000 e chegou a um noivado, que acabou não vingando. Em 2021, a chama reacendeu entre os pombinhos, ainda que os fãs da cantora questionassem se era mesmo uma boa ideia, já que a bagagem de Affleck inclui uma denúncia de assédio e um histórico de alcoolismo. Também nos últimos meses, depois de uma árdua batalha pelo fim da tutela do pai, Britney Spears trocou alianças com o modelo iraniano Sam Asghari, em um casamento invadido pelo ex-marido da cantora, Jason Alexander, que fazia uma live no momento. Além disso, um mês antes da cerimônia, Britney compartilhou com os fãs que havia sofrido um aborto espontâneo. A cantora fala sobre o desejo de ser mãe novamente já há algum tempo.

Enquanto duas uniões foram celebradas, um término inesperado também aconteceu: a separação da cantora colombiana Shakira e do jogador espanhol Gerard Piqué. O motivo teria sido uma traição por parte de Piqué. Eles estavam juntos havia quase doze anos e têm dois filhos.

As peculiares confusões de Ezra Miller

Em Hollywood, o primeiro semestre de 2022 também ficou marcado por notícias cada vez mais peculiares de confusões envolvendo o ator americano Ezra Miller. Considerado um astro-problema, Miller foi preso duas vezes no Havaí, entre março e abril, acusado de agressão. Em um vídeo gravado no momento da primeira detenção, a partir da câmera corporal de um oficial, o ator aparece discutindo com policiais, e revela se filmar quando é agredido, para transformar em arte NFT. Para além das prisões, em janeiro deste ano o artista postou um vídeo no Instagram ameaçando a milícia racista Ku Klux Klan. O último episódio curioso é que o ator estaria sendo acusado de hospedar três crianças, junto da mãe dos pequenos, em sua fazenda repleta de armas e drogas, conforme relatado pela revista Rolling Stone. A mulher alega que Miller proporcionou um lugar seguro para a família, longe de um ex “violento e abusivo”.

Anitta desceu do muro – e causou furor ao se posicionar

Ano após ano, Anitta chega cada vez mais longe. Embora venha apostando fortemente na carreira internacional – a exemplo da apresentação grandiosa que fez nos palcos do festival americano Coachella –, a cantora segue dando o que falar por aqui. Antes cobrada pelos fãs devido à falta de posicionamento, Anitta agora desceu do muro e incomoda muita gente. Nas últimas semanas, declarou seu voto em Lula nas próximas eleições, chegando a dar conselhos para o ex-presidente. A informação intensificou ainda mais a já manjada ira dos apoiadores de Jair Bolsonaro em relação à artista: em junho, Anitta foi pivô do escândalo conhecido como “CPI dos sertanejos”, que revelou os altíssimos cachês pagos a cantores sertanejos por prefeituras de cidades pequenas, com dinheiro público. Na ocasião, após alfinetar Anitta durante um show, a dupla Zé Neto & Cristiano falou que não precisava de Lei Rouanet nem de tatuagem em lugares íntimos para provar seu valor. As investigações foram desencadeadas justamente após o comentário, e chegaram até Gusttavo Lima, grande defensor do atual presidente.