A nova tacada de Gisele Bündchen como embaixadora da sustentabilidade

Engajada na luta por um mundo mais sustentável, Gisele Bündchen assumiu o cargo de consultora de projetos ambientais e comunitários de uma grife suíça de relógios de luxo, a IWC, cujos acessórios custam até 250 000 reais. Segundo a descrição da nova empreitada da supermodelo, ela contribuirá com sua “experiência com essas causas e a paixão pela proteção do planeta para os projetos de sustentabilidade da marca”, além de apoiar na identificação de iniciativas da empresa para ajudar na preservação do meio mbiente.

Gisele gravou a campanha para a marca de luxo na Costa Rica, onde ela própria tem uma mansão localizada na estupenda praia de Santa Teresa. Desde 2009, a top model também é embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, trabalhando em causas que defendem a biodiversidade e a vida selvagem ao redor do planeta.

Em um episódio recente do podcast Partners in Time, da própria IWC, a brasileira conversou com o CEO Chris Grainger e a CMO Franziska Gsell sobre seus projetos em prol da natureza, como a atuação em uma iniciativa que visa restaurar a biodiversidade em biomas brasileiros como Caatinga, Pantanal, Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica. “São ecossistemas que são muito importantes para a vida na Terra. Estou viajando para várias partes do Brasil e descobrindo como comunidades podem ter um papel importante”, descreveu a modelo e empresária. “Eu vejo que nós somos os guardiões dessa terra e temos um tempo limitado aqui, então como deixamos um lugar melhor do que aquele que encontramos?”, questionou.

Casada com o esportista Tom Brady e mãe de dois filhos, Gisele Bündchen já foi homenageada pela Universidade Harvard e pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) por seu compromisso de longa data com as questões ambientais. Segundo o site Celebrity Net Worth, sozinha, a modelo possui uma fortuna estimada em 2,1 bilhões de reais.

Confira a conversa na íntegra disponível no Spotify: